На дне океана обнаружены таинственные "бассейны смерти": весьма полезны для людей

Ученые считают, что "бассейны смерти" на морском дне могут стать ключом к пониманию происхождения жизни на нашей планете, а, возможно, и за ее пределами.

Во время экспедиции глубоководных районов Красного моря морские геологи обнаружили "потухший" бассейн с высокоминерализованным рассолом, который назвали "бассейном смерти". Считается, что это открытие в будущем может помочь объяснить не только то, как формируются подобные экстремальные среды, но, возможно, и то, как эволюционировала сама жизнь, а также какие формы жизни могут существовать на спутниках Европы или Энцеладе, пишет IFLScience.

Еще в 2022 году ученые заявили об обнаружении на дне Красного моря бассейна с водой сверхвысокой солености. Его назвали NEOM — в честь футуристического города, строительство которого планировала Саудовская Аравия. Отметим, что ранее подобные бассейны уже обнаруживали в Мексиканском заливе, и тогда их называли "бассейнами смерти".

Теперь ученые считают, что это бассейны на самом деле не соответствуют названию. Дело в том, что несмотря на отсутствие кислорода и экстремальную соленость, которые губительны для макроскопических организмов, например, червей и рыб, эти бассейны являются домом для множества микроорганизмов. Более того, их даже рассматривают как модели тех мест, где могла зародиться жизнь.

В новом исследовании та же команда, что сделала открытие в 2022 году, обнаружила еще один "потухший" бассейн с рассолом в 90 километрах к югу от NEOM, во впадине Хьюм. Анализ показывает, что вода в этом новом бассейне не отличается чрезмерной соленостью, но он по-прежнему содержит металлоносные отложения, несущие следы обогащения микробами-галофилами. Ученые полагают, что это свидетельствует о том, что бассейны, возникающие у краев рифтовых разломов, существуют недолго, однако оставляют после себя долговременный след.

Было установлено, что в таких бассейнах наблюдается значительное накопление металлов, включая железо, калий и медь. Предполагается, что такой состав можно объяснить взаимодействием между донными отложениями, морской водой и гидротермальными флюидами. Однако анализ бассейна NEOM указывает на то, что это не единственные факторы — важную роль также играют и микробы, перерабатывающие металлы.

В рамках недавнего исследования ученым удалось определить временные рамки существования "бассейна смерти" во впадине Хьюм с помощью уран-ториевого датирования окаменелостей животных. Результаты указывают, что процесс накопления металлов продолжался не менее 14 000 лет и прекратился лишь около 2000 лет назад. Анализ показал, что процесс накопления металлов продолжался не менее 14 000 лет и прекратился около 2000 лет назад — ничтожный срок в геологическом масштабе.

Ученые отмечают, что истинные причины образования подобных бассейнов все еще не установлены, но считается, что они возникают в местах, которые в прошлом находились выше уровня моря. Поскольку в таких бассейнах концентрируются минералы, горнодобывающие компании проявляют к ним все больший интерес.

Авторы исследования считают, что "бассейны смерти" Красного моря слишком малы, чтобы содержать значительны запасы ценных минералов, но предполагают, что в прошлом условия могли способствовать образованию гораздо более крупных бассейнов такого типа. Более того, считается, что эти бассейны напоминают океаны, существовавшие до так называемой "Великой кислородной катастрофы", а значит могут пролить свет на то, как сложная жизнь народилась на Земле.

Другие новости науки