Біля узбережжя Корнуолла встановили опудала з величезними очима: кого так бояться люди

Дивлячись удалину біля узбережжя Корнуолла, можна помітити на горизонті величезне око, яке дивиться на вас — втім, не варто хвилюватися.

Вчені розмістили біля узбережжя Корнуолла плавучий лякало з гігантськими очима. Цей пристрій виглядає дещо моторошно й отримав назву "буй із насуваючимся оком" (Looming Eye Buoy, або LEB). Але для чого воно потрібне і кого намагаються відлякати люди, пише Daily Mail.

За словами старшого наукового співробітника компанії Fishtek Marine, що спеціалізується на технологіях рибальства, Тома Хупера, буй із "оком", що насувається, — по суті, є обертовим пристроєм з "оком". У результаті створюється враження, що око "оживає" або насувається на спостерігача, що відлякує птахів і не дає їм наближатися до рибальських сіток.

Сама по собі ситуація виглядає досить комічно, але дослідження показує, що цей метод насправді є досить ефективним. Після встановлення буїв ймовірність потрапляння в сітки тонкодзьобих кайр та гагарок знизилася на 59 %.

Статистика свідчить, що біля берегів Європи у рибальських сітках випадково гине близько 95 000 морських птахів, які потрапляють туди як прилов. Зазначимо, що проблема випадкового вилову стосується багатьох видів, зокрема кайр та гагарок.

У ході нового дослідження вчені з Ексетерського університету застосували два методи відлякування птахів від сіток:

використовували буї LEB;

використання повітряних зміїв, що імітують хижаків.

Загалом експеримент тривав два роки — за цей час на 10 суднах рибалок з Корнуолла було встановлено камери для відстеження впливу цих методів на рівень прилову морських птахів. Результати показали, що обидва методи виявилися високоефективними. Дослідники зазначають, що за цей час ймовірність потрапляння птахів у сітки знизилася на 59 % при використанні буїв і на 71 % при використанні повітряних зміїв.

До речі, це не перший випадок, коли вчені вдаються до використання накладних очей для відлякування морських птахів. Раніше цього року дослідники з Ексетерського університету запропонували наклеювати зображення очей на упаковки з їжею на винос, щоб відлякувати настирливих птахів.

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