Найменший крокодил у світі виявився й найдивнішим: його шкіра настільки тонка, що світиться

Дослідники розповіли про найменшого крокодила у світі, який мешкає в печері, а його помаранчева шкіра настільки тонка, що крізь неї просвічується скелет.

Незабаром на екрани виходить новий серіал National Geographic "Африка: Дика домівка Землі" (AFRICA: Earth’s Wild Home), присвячений одному з найгарніших і найбагатших на види куточків планети. Відомо, що фільм містить безліч унікальних кадрів, знятих вперше, а також демонструє екосистеми та звички тварин, приховані від очей. Одними з найцікавіших видів, описаних у фільмі, є незвичайні рептилії, пише IFLScience.

У відео вчені розповідають про печеру в Габоні, яка є домівкою для кажанів та унікального виду з помаранчевими очима. Мова йде про найкрихітніших крокодилів у світі, які вирішили стати троглобітами — мешканцями печер, що проводять усе життя в темряві. Відомо, що в минулому ці види жили на поверхні планети, але потім знайшли для себе нові можливості.

За словами вчених, печери забезпечують притулок, воду і навіть їжу. Щодня, коли кажани залишають печеру, а потім повертаються туди, щоб відпочити, утворюється своєрідний "затор". У результаті кажани заплутуються і падають на підлогу — тут на них чекає несподіваний хижак — найменший крокодил у світі — Osteolaemus tetraspis.

Еколог і фахівець з охорони природи Метт Ширлі зазначає, що цей вид, відомий як африканський тупорилий крокодил, або карвий крокодил, мешкає в Габоні, а також у деяких районах Камеруну та Нігерії. Однак саме популяція з Габону зважилася на крок, якого не робив жоден інший крокодил на Землі: вони переселилися до печери.

Вважається, що перехід до печерного способу життя відбувся близько 3000 років тому, і за цей час тварини зазнали значних змін. Наприклад, сьогодні їх вважають найкрихітнішими крокодилами у світі.

За словами Ширлі, представники цього виду досить милі й не бояться людей. Більше того, вчений зазначає, що під час експедиції крихітні крокодили підходили до вчених, щоб подивитися, що відбувається.

Під час експедиції вчені відібрали кілька особин і очистили їх від посліду кажанів, виявивши щось цікаве: неймовірно тонку й прозору шкіру яскраво-помаранчевого кольору. За словами Ширлі, вони з колегами досі не знають, як це сталося, але у них є гіпотеза.

Вважається, що десятиліття життя в печері призвели до того, що весь цей час крокодили проводять у гуано кажанів. Кислотність гуано змінюється залежно від сезону дощів, сухого періоду та чисельності колонії, але в будь-якому разі це вкрай їдка речовина. Таким чином, вчені вважають, що шкіра рептилій зазнає руйнівного впливу їдкого гуано, цим же, ймовірно, пояснюється й помаранчеве забарвлення, яке зустрічається лише у великих самців старшого віку.

Ще цікавіше те, що шкіра крокодилів стоншилася настільки, що крізь неї проглядаються обриси черепа. Схоже, що причиною цього є фізичне або хімічне руйнування шкірного покриву.

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