Самый крохотный крокодил в мире оказался и самым странным: кожа настолько тонка, что светится

Исследователи рассказали о самом маленьком крокодиле в мире, который живет в пещере, а его оранжевая кожа настолько тонка, что сквозь нее просвечивает скелет.

Скоро на экраны выходит новый сериал National Geographic "Африка: Дикий дом Земли" (AFRICA: Earth’s Wild Home), он посвящен одному из самых красивых и богатых видами уголков планеты. Известно, что фильм содержит множество уникальных кадров, снятых впервые, а также демонстрирует экосистемы и повадки животных, скрытые от глаз. Одними из самых любопытных видов, описанных в фильме, являются необычные рептилии, пишет IFLScience.

В ролике ученые рассказывают о пещере в Габоне, которая является домом для летучих мышей и уникального вида с оранжевыми глазами. Речь о самых крохотных крокодилах в мире, которые решили стать троглобитами — обитатели пещер, проводящие всю жизнь в темноте. Известно, что в прошлом эти виды жили на поверхности планеты, но затем нашли для себя новые возможности.

По словам ученых, пещеры обеспечивают укрытие. Воду и даже пищу. Каждый день, когда летучие мыши покидают пещеру, а затем возвращаются обратно на отдых, образуется своего рода "затор". В результате летучие мыши запутываются и падают на пол — здесь их поджидает неожиданный хищник — самый маленький крокодил в мире — Osteolaemus tetraspis.

Эколог и специалист по охране природы Мэтт Ширли отмечает, что этот вид, известный как африканский тупорылый крокодил, или карвый крокодил, встречается в Габоне, а также в некоторых районах Камеруна и Нигерии. Однако именно популяция из Габона решилась на шаг, которого не предпринимал ни один другой крокодил на Земле: они переселились в пещеру.

Считается, что переход к пещерному образу жизни произошел около 3000 лет назад, и за это время животные претерпели значительные изменения. Например, сегодня они считаются самыми крохотными крокодилами в мире.

По словам Ширли, представители этого вида довольно милые и не боятся людей. Более того, ученый отмечает, что во время экспедиции крошечные крокодилы приближались к ученым, чтобы посмотреть, что происходит.

В ходе экспедиции ученые отобрали несколько особей и отмыли их от помета летучих мышей, обнаружив нечто любопытное: невероятно тонкую и прозрачную кожу ярко-оранжевого цвета. По словам Ширли, они с коллегами все еще не знают, как это произошло, но у них есть гипотеза.

Предполагается, что десятилетия жизни в пещере привели к тому, что все это время крокодилы проводят в гуано летучих мышей. Кислотность гуано меняется в зависимости от сезона дождей, сухого периода и численности колонии, но в любом случае это крайне едкое вещество. Таким образом, ученые считают, что кожа рептилий подвергается разрушительному воздействию едкого гуано, этим же, вероятно, объясняется и оранжевый окрас, который встречается только у крупных самцов старшего возраста.

Еще более любопытно то, что кожа крокодилов истончилась настолько, что сквозь нее проглядывается очертание черепа. Похоже, что причиной этого является физическое или химическое разрушение кожного покрова.

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