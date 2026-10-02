У побережья Корнуолла установили чучела с огромными глазами: кого так боятся люди

Глядя вдаль у побережья Корнуолла можно заметить на горизонте огромный глаз, устремленный на вас — впрочем, не стоит беспокоиться.

Ученые разместили у побережья Корнуолла плавучее пугало с гигантскими глазами. Это устройство выглядит жутковато и получило название "буй с надвигающимся глазом" (Looming Eye Buoy, или LEB). Но для чего оно нужно и кого пытаются отпугнуть люди, пишет Daily Mail.

По словам старшего научного сотрудника компании Fishtek Marine, специализирующейся на технологиях рыболовства, Тома Хупера, буй с надвигающимся глазом — по сути, представляет собой вращающуюся с глазом. В результате создается впечатление, что глаз "оживает" или надвигается на наблюдателя, что отпугивает птиц не дает им приближаться к рыболовным сетям.

Сама по себе ситуация выглядит довольно комично, но исследование показывает, что этот метод на самом деле весьма эффективен. После установки буев вероятность попадания в сети тонкоклювых кайр и гагарок снизилась на 59%.

Статистика свидетельствует о том, что у берегов Европы в рыболовных сетях случайно гибнут, попадая в них в качестве прилова, около 95 000 морских птиц. Отметим, что проблема случайного вылова затрагивает множество видов, в том числе кайр и гагарок.

В ходе нового исследования ученые из Эксеторского университета провели два метода отпугивания птиц от сетей:

использовали буи LEB;

использование воздушных змеев, имитирующих хищников.

В общей сложности эксперимент продлился два года — за это время на 10 судах корнуоллских рыбаков были установлены камеры для отслеживания влияния этих методов на уровень прилова морских птиц. Результаты показали, что оба метода оказались высокоэффективными. Исследователи отмечают, что за это время вероятность попадания птиц в сети снизилась на 59% при использовании буев и на 71% при использовании воздушных змеев.

К слову, это не первый случай, когда ученые прибегают к использованию накладных глаз для отпугивания морских птиц. Ранее в этом году исследователи из Эксетерского университета предложили наклеивать изображения глаз на упаковки с едой навынос, чтобы отвадить назойливых птиц.

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