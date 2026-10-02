На винограднику в Римі знайшли безцінну скульптуру: її копію нещодавно продали за 18 млн доларів

У 1506 році робітники, які працювали на винограднику на римському пагорбі Есквілін, виявили щось неймовірне: прямо під їхніми ногами була закопана масивна мармурова статуя.

Це була скульптурна група "Лаокоон і його сини". Людина, яку запросили оглянути знахідку, одразу ж зрозуміла, що саме перед нею, пише Фокус.

Працівникам виноградника вдалося виявити статую, про яку ще 1400 років тому писав Пліній Старший. Давньогрецький письменник-ерудит називав цю мармурову статую найвидатнішим витвором мистецтва у світі.

Скульптура була створена на основі легенди, за якою троянський жрець Лаокоон намагався попередити своїх співвітчизників про небезпеку, що таїлася в Троянському коні. Але богам це не сподобалося — особливо незадоволеною була Афіна, яка захищала греків.

Розлючена богиня наслала на жерця двох гігантських морських зміїв, щоб знищити його.

Змії обвилися навколо нього та двох його юних синів, і мармур зафіксував саме цю страшну мить. Лаокоон намагається вирватися з смертельного захвату змій, але на його обличчі видно не лише власний біль. Жрець із жахом усвідомлює, що йому також не вдасться врятувати власних дітей...

Дізнавшись про цю знахідку, Папа Юлій II доручив оглянути її італійському скульптору Мікеланджело, якому тоді було близько 13 років.

Скульптурна група була пошкоджена, але образи тіл, що корчилися, та болісної агонії глибоко закарбувалися в пам’яті Мікеланджело. Ця напруга та відчуття тіла, що працює на межі своїх можливостей, знову й знову проявлятимуться в його подальших творах.

Античний оригінал скульптури зберігається у музеї Ватикану і вважається безцінним. Бронзова копія скульптури була продана у 2026 році на аукціоні Sotheby's у Лондоні за 13,6 мільйона фунтів стерлінгів (понад 18 млн доларів). Так було встановлено світовий аукціонний рекорд.

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