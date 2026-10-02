На винограднике в Риме нашли бесценную скульптуру: ее копию недавно продали за 18 млн долларов

В 1506 году рабочие, трудившиеся на винограднике на римском холме Эсквилин, обнаружили нечто невероятное: прямо у них под ногами была зарыта массивная мраморная статуя.

Это была скульптурная группа "Лаокоон и его сыновья". Человек, которого пригласили осмотреть находку, сразу же понял, что именно перед ним, пишет Фокус.

Работникам виноградника удалось обнаружить статую, о которой за 1400 лет до этого писал Плиний Старший. Древнегреческий писатель-эрудит называл эту мраморную статую величайшим произведением искусства в мире.

Скульптура была создана на основе легенды, в который троянский жрец Лаокоон попытался предупредить соотечественников об опасности, таившуюся в Троянском коне. Но богам это не понравилось – особенна была недовольна Афина, которая покровительствовала грекам.

Взбешенная богиня наслала на жреца двух гигантских морских змеев, чтобы погубить его.

Змеи обвились вокруг него и двух его юных сыновей, и мрамор запечатлел именно этот страшный миг. Лаокоон пытается вырваться из мертвой хватки змей, но на его лице читается не только собственная боль. Жрец с ужасом осознает, что ему также не удастся спасти собственных детей..

Узнав об этой находке, Папа Юлий II поручил осмотреть её итальянскому скульптору Микеланджело, которому тогда было около 13 лет.

Скульптурная группа была повреждена, но образы корчащихся тел и мучительной агонии глубоко врезались в память Микеланджело. Это напряжение и ощущение тела, работающего на пределе возможностей, будут вновь и вновь проявляться в его последующих творениях.

Античный оригинал скульптуры хранится в музее Ватикана и считается бесценным. Бронзовая копия скульптуры была продана в 2026 году на аукционе Sotheby's в Лондоне за 13,6 миллионов фунтов стерлингов (более 18 млн долларов). Так был установлен мировой аукционный рекорд.

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