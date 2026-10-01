Неочікувана знахідка: у Польщі знайшли рідкісні польові телефони часів Другої світової (фото)

У лісі поблизу Сохачева, Польща, було знайдено два польські військові польові телефони, які, як вважається, датуються Вересневою кампанією 1939 року. Апарати пролежали під землею понад вісім десятиліть і були виявлені у надзвичайно хорошому стані.

Члени Сохачевської групи дослідників історії (SGOH) у співпраці з Історично-дослідницьким товариством "VIS" обстежували лісові масиви, пов'язані з боями, що відбулися після німецького вторгнення до Польщі, пише Heritage Daily.

Команда виявила гільзи від гвинтівок, пряжку від рюкзака, іменний жетон та монети. Найважливішою знахідкою стала пара польових телефонів, які, як вважається, є польськими апаратами моделі AP-27.

З огляду на місце знахідки дослідники вважають, що обладнання, ймовірно, належало підрозділу польської армії "Лодзь". Схоже, апарати були навмисно заховані або залишені поблизу маршруту, яким польські війська користувалися під час відступу та подальших боїв.

Стан телефонів зробив цю знахідку особливо примітною. Після понад 80 років перебування в землі обидва апарати залишилися практично неушкодженими. Після вилучення артефакти були ретельно законсервовані.

Знахідка пов'язана з одним із найскладніших етапів Вересневої кампанії. 1 вересня 1939 року Німеччина вторглася до Польщі, і польські війська вели оборонні бої, коли німецькі війська наступали із заходу, півночі та півдня.

Армія "Лодзь", якою спочатку командував генерал Юліуш Роммель, діяла в центральній Польщі й у перші дні кампанії зазнала сильного тиску з боку німців. Після того як німецькі війська прорвали польські оборонні позиції, підрозділи армії були відтіснені на схід. Район Сохачева згодом став головним полем бою.

Після понад 80 років перебування в землі обидва апарати залишилися практично неушкодженими Фото: SGOH

9 вересня польські армії "Познань" та "Помор'я" розпочали масштабний контрнаступ уздовж річки Бзури. Битва на Бзурі стала найбільшою битвою польської кампанії 1939 року. У той час як німецькі війська залучали додаткові війська та авіацію, польські підрозділи намагалися прорватися до Варшави через Сохачев та Кампіноський ліс.

З 16 по 22 вересня бої навколо Сохачева набули особливої інтенсивності. Польські солдати, намагаючись дістатися до Варшави, переправилися через Бзуру під сильним тиском, а деякі підрозділи покинули спорядження, коли їхні формування розпалися. Ті, хто втік з німецького оточення, продовжили рух через Кампіноський ліс у напрямку Варшави та Модліна.

Розкопки також пов'язані з іншим розділом воєнної історії Польщі. 27 вересня 2026 року члени SGOH взяли участь у заходах з нагоди 82-ї річниці битви під Якторовом на військовому кладовищі Армії Крайової в Будах-Зосіне.

Битва під Якторовом відбулася 29 вересня 1944 року, через п’ять років після Вересневої кампанії. Там билася група "Кампінос" Армії Крайової, намагаючись прорвати німецькі позиції після виходу з Кампіноського лісу.

Ці два польові телефони стали важливим свідченням кампанії вересня 1939 року, коли польські солдати боролися проти німецького вторгнення, намагаючись захистити свою країну.

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