Неожиданная находка: в Польше обнаружили редкие полевые телефоны времен Второй мировой войны (фото)

В лесу недалеко от Сохачева, Польша, были найдены два польских военных полевых телефона, которые, как полагают, относятся к Сентябрьской кампании 1939 года. Аппараты пролежали под землей более восьми десятилетий и были обнаружены в чрезвычайно хорошем состоянии.

Члены Сохачевской группы исследователей истории (SGOH) в сотрудничестве с Историко-исследовательским обществом "VIS" обследовали лесные массивы, связанные с боями, произошедшими после немецкого вторжения в Польшу, пишет Heritage Daily.

Команда обнаружила гильзы от винтовок, пряжку от рюкзака, именной жетон и монеты. Самой важной находкой стала пара полевых телефонов, которые, как полагают, являются польскими аппаратами модели AP-27.

Учитывая место находки, исследователи полагают, что оборудование, вероятно, принадлежало подразделению польской армии "Лодзь". По всей видимости, аппараты были намеренно спрятаны или оставлены вблизи маршрута, которым польские войска пользовались во время отступления и последующих боев.

Состояние телефонов сделало эту находку особенно примечательной. После более чем 80 лет пребывания в земле оба аппарата остались практически неповреждёнными. После извлечения артефакты были тщательно законсервированы.

Эта находка связана с одним из самых сложных этапов Сентябрьской кампании. 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу, и польские войска вели оборонительные бои, когда немецкие войска наступали с запада, севера и юга.

Армия "Лодзь", которой первоначально командовал генерал Юлиуш Роммель, действовала в центральной Польше и в первые дни кампании подверглась сильному давлению со стороны немцев. После того как немецкие войска прорвали польские оборонительные позиции, подразделения армии были оттеснены на восток. Район Сохачева впоследствии стал главным полем сражения.

После более чем 80 лет пребывания в земле оба аппарата остались практически неповрежденными Фото: SGOH

9 сентября польские армии "Познань" и "Поморье" начали масштабное контрнаступление вдоль реки Бзуры. Сражение на Бзуре стало крупнейшим сражением польской кампании 1939 года. В то время как немецкие войска привлекали дополнительные силы и авиацию, польские подразделения пытались прорваться к Варшаве через Сохачев и Кампиносский лес.

С 16 по 22 сентября бои в окрестностях Сохачева приобрели особую интенсивность. Польские солдаты, пытаясь добраться до Варшавы, переправились через Бзуру под сильным давлением, а некоторые подразделения бросили снаряжение, когда их формирования распались. Те, кто вырвался из немецкого окружения, продолжили движение через Кампиносский лес в направлении Варшавы и Модлина.

Раскопки также связаны с другим разделом военной истории Польши. 27 сентября 2026 года члены SGOH приняли участие в мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине битвы под Якторовом, на военном кладбище Армии Крайовой в Будах-Зосине.

Сражение под Якторовом состоялось 29 сентября 1944 года, через пять лет после Сентябрьской кампании. Там сражалась группа "Кампинос" Армии Крайовой, пытаясь прорвать немецкие позиции после выхода из Кампиносского леса.

Эти два полевых телефона стали важным свидетельством кампании сентября 1939 года, когда польские солдаты сражались против немецкого вторжения, пытаясь защитить свою страну.

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