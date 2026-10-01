Громові дракони та єті: найвища непідкорена вершина світу залишиться такою назавжди

Найвищою непідкореною горою у світі є Гангкхар-Пуенсум, її висота становить близько 7570 метрів. І навряд чи хтось зможе дістатися до її вершини.

Найвищою горою світу є Еверест: його вершина розташована на найбільшій висоті над рівнем моря. Незважаючи на незліченні випадки загибелі та замерзлі тіла, що усіяли маршрут, на вершину висотою 8848,86 метра піднялися 7563 людини, пише IFL Science.

То чому ж люди не змогли дістатися до вершини Гангкхар-Пуенсум?

Спроби робилися й раніше. У період з 1983 по 1994 рік команди альпіністів з Японії, Австралії та Великої Британії намагалися підкорити гору, але всі вони повертали назад, не досягнувши позначки в 7000 метрів. Британську команду зрештою довелося евакуювати на вертольоті, оскільки сильний вітер змусив їх припинити сходження.

Однак людей стримують не лише небезпечні умови: зараз сходження на цю гору взагалі заборонено.

Гора розташована на кордоні Китаю та Бутану, причому більша її частина, як і сама вершина, знаходиться на території Бутану. У 1994 році Бутан ухвалив рішення заборонити сходження на Гангкхар-Пуенсум та інші гори регіону висотою понад 6000 метрів з низки причин.

Перша причина була найочевиднішою: це небезпечно для людей. У цьому районі практично немає рятувальних служб, здатних прийти на допомогу альпіністам, які потрапили в біду.

Також гора має духовне значення для місцевих жителів, про що свідчить сама її назва, яка перекладається як "Біла вершина трьох духовних братів". Люди, які сповідують тибетський буддизм, вірять, що вершина гори — це обитель божеств. Вважається, що якщо їх потурбувати, то весь регіон може постраждати від гніву богів.

Крім того, з цією горою пов’язані легенди про "мігої" або "єті"; згідно з переказами, там також мешкають "громові дракони", зображені на державному прапорі Бутану.

У 1998 році, всупереч забороні, група японських альпіністів спробувала піднятися на вершину з боку Тибету, оскільки Китай стверджував, що вершина насправді розташована на його території.

Однак групі довелося відмовитися від цього задуму після протестів з боку Бутану, хоча подробиці цього інциденту залишаються незрозумілими.

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