Громовые драконы и йети: высочайшая непокоренная вершина мира останется такой навсегда

Самой высокой непокоренной горой в мире является Гангкхар-Пуенсум, ее высота составляет около 7570 метров. И вряд ли кто-то сможет добраться до ее вершины.

Высочайшей горой мира является Эверест: его пик находится на наибольшей высоте над уровнем моря. Несмотря на бесчисленные случаи гибели и замерзшие тела, усеивающие маршрут, на вершину высотой 8848,86 метра поднялись 7563 человека, пишет IFL Science.

Так почему же люди не смогли добраться до вершины Гангкхар-Пуенсум?

Попытки предпринимались и в прошлом. В период с 1983 по 1994 год команды альпинистов из Японии, Австралии и Великобритании пытались покорить гору, но все они поворачивали назад, не достигнув отметки в 7000 метров. Британскую команду в итоге пришлось эвакуировать на вертолете, так как сильный ветер вынудил их прекратить восхождение.

Однако людей останавливают не только опасные условия: сейчас восхождение на эту гору и вовсе запрещено.

Гора расположена на границе Китая и Бутана, причем большая ее часть, как и сама вершина, находится на территории Бутана. В 1994 году Бутан принял решение запретить восхождения на Гангкхар-Пуенсум и другие горы региона высотой более 6000 метров по ряду причин.

Первая причина была самой очевидной: это небезопасно для людей. В этом районе практически отсутствуют спасательные службы, способные прийти на помощь альпинистам, попавшим в беду.

Также гора имеет духовное значение для местных жителей, о чем свидетельствует само ее название, которое переводится как “Белая вершина трех духовных братьев”. Люди, исповедующие тибетский буддизм, верят, что вершина горы – это обитель божеств. Считается, что если их потревожить, то весь регион может пострадать от гнева богов.

Кроме этого, с горой связаны легенды “мигои” или “йети”, согласно преданиям, там также обитают “громовые драконы”, которые изображены на государственном флаге Бутана.

В 1998 году, вопреки запрету, группа японских альпинистов попыталась достичь вершины со стороны Тибета, поскольку Китай утверждал, что пик на самом деле находится на его территории.

Однако группе пришлось отказаться от затеи после протестов со стороны Бутана, хотя подробности этого инцидента остаются неясными.

Другие новости науки