Щось отруює земні річки: концентрація небезпечних металів у 70 разів перевищує норму (відео)

Дослідники виявили, що річки, які раніше відрізнялися кришталево чистою блакитною водою, несподівано набули іржавого відтінку.

За останні 10 років мережі річок та озер хребта Брукс на Алясці, які раніше вирізнялися кришталево чистою блакитною водою, почали набувати дивного та іржавого відтінку. Вперше ці зміни були помічені вченими ще у 2018 році, і відтоді дослідники присвятили вивченню цього питання чимало часу, пише Science Alert.

За словами еколога Джона О'Доннелла зі Служби національних парків США, вони разом із колегами відбирали проби води у віддалених місцях, куди фактично можна дістатися лише на вертольоті. У міру того, як вчені пролітали над місцевістю, вони помічали дедалі більше помаранчевих річок і струмків, а в деяких водоймах вода взагалі нагадувала каламутний апельсиновий сік.

Токсиколог-еколог Бретт Пулін із Каліфорнійського університету також звернув увагу на те, що цей помаранчевий колір дуже нагадує кислотні стоки, характерні для рудників із видобутку металів. Однак поблизу не було жодних рудників, які могли б пояснити таке дивне перетворення.

Тейлор Евінгер тримає пляшку з водою оранжевого кольору, взяту з річки Ігнінг Фото: UC Davis

Пізніше вчені провели аналіз, і його результати показали, що помаранчева речовина, яка забарвлює річки, ймовірно, може становити ще серйознішу проблему. Команда припускає, що зміна кольору води, ймовірно, пов’язана з таненням арктичної вічної мерзлоти. Просочуючись крізь колись мерзлі ґрунти, вода вступає в контакт з мінералами корінних порід, які були ізольовані від зовнішнього середовища, можливо, протягом тисяч років.

Відомо, що під час окислення ці мінерали виділяють метали — залізо, алюміній, марганець, цинк, нікель, кадмій та рідкоземельні елементи, які потім потрапляють у водотоки, надаючи їм такого яскравого кольору.

Зазначимо, що вчені збирали проби води у шести різних водозбірних басейнах хребта Брукс у період з 2022 по 2024 рік — це дало змогу відстежити зміни хімічного складу води з плином часу.

Результати аналізу показують, що в деяких пробах вода виявилася більш кислою та насиченою металами, ніж стоки, характерні для рудників з видобутку металів. Більше того, на Салмон-Рівер одне з таких джерел просочування призвело до підвищення рівня металів у воді до 70 разів вище норми.

Вчені вважають, що цей масштабний викид металів, ймовірно, пов’язаний з аномально спекотним літом 2019 року на Алясці, за яким послідувала зима з незвично рясними снігопадами. Простіше кажучи, вчені вважають, що танення вічної мерзлоти призвело до того, що внаслідок відтавання ґрунту вода проникала глибше, вступала в реакцію з мінералами, і процеси вивільнення металів у цих водозбірних басейнах запускалися практично одночасно.

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