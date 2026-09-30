Нечто отравляет земные реки: концентрация опасных металлов в 70 раз выше нормы (видео)

Исследователи обнаружили, что реки, которые в прошлом отличались кристально чистой голубой водой, неожиданно приобрели ржавый оттенок.

За последние 10 лет сеть рек и озер хребта Брукс на Аляске, которые в прошлом отличались кристально чистой голубой водой, начали приобретать странный и ржавый оттенок. Впервые эти изменения были замечены учеными еще в 2018 году и с тех пор исследователи посвятили изучению этого вопроса множество времени, пишет Science Alert.

По словам эколога Джона О'Доннелла из Службы национальных парков США, они с коллегами собирали пробы воды в отдаленных местах, куда фактически можно добраться лишь на вертолете. По мере того, как ученые летали над местностью, они замечали все больше оранжевых рек и ручьев, а в некоторых водоемах вода и вовсе напоминала по виду мутный апельсиновый сок.

Токсиколог-эколог Бретт Пулин из Калифорнийского университета также обратил внимание на то, что этот оранжевый цвет сильно напоминает кислотные стоки, характерные для рудников по добычи металлов. Однако поблизости не было никаких рудников, которые могли бы объяснить столь странное преображение.

Тейлор Эвингер держит бутылку с водой оранжевого цвета, взятой из реки Игнинг Фото: UC Davis

Позже ученые провели анализ и его результаты показали, что оранжевое вещество, окрашивающее реки, вероятно, может представлять собой еще более серьезную проблему. Команда предполагает, что изменение цвета воды, вероятно, связано с таянием арктической вечной мерзлоты. Просачиваясь сквозь некогда мерзлые грунты, вода вступает в контакт с минералами коренных пород, которые были изолированы от внешней среды, возможно, на протяжении тысяч лет.

Известно, что при окислении эти минералы высвобождают металлы — железо, алюминий, марганец, цинк, никель, кадмий и редкоземельные элементы, которые затем попадают в водотоки, придавая им столь яркий цвет.

Отметим, что ученые собирали пробы воды в шести различных водосборных бассейнах хребта Брукс в период с 2022 по 2024 год — это позволило отследить изменения химического состава воды с течением времени.

Результаты анализа показывают, что в некоторых пробах вода оказалась более кислой и насыщенной металлами, чем стоки, характерные для рудников по добыче металлов. Более того, на Салмон-Ривер один из таких источников просачивания привел к повышению уровня металлов в воде до 70 раз выше нормы.

Ученые полагают, что этот масштабный выброс металлов, вероятно, связан с аномально жарким летом 2019 года на Аляске, за которым последовала зима с необычно обильными снегопадами. Проще говоря, ученые считают, что таяние вечной мерзлоты привело к тому, что из-за оттаивания почвы вода проникала глубже, вступала в реакцию с минералами, и процессы высвобождения металлов в этих водосборных бассейнах запускались практически одновременно.

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