Зберігається з часів створення світу: у надрах Землі приховано запас води, що залишився з часів формування планети

Вчені вважають, що їм нарешті вдалося виявити відсутню ланку в механізмі насичення мантії Землі.

Історія Землі налічує мільярди років, і на початку свого існування наша планета виглядала зовсім інакше. Десятиліттями вчені намагаються розгадати те, що приховано в надрах планети, і тепер, схоже, їм вдалося виявити відсутню ланку в механізмі насичення мантії Землі водою. Йдеться про нещодавно відкриті мінерали заліза, здатні утримувати воду за екстремально високих температур і тиску, характерних для області біля земного ядра, пише Live Science.

Це відкриття зробила команда вчених з Університету Колорадо, і воно передбачає, що нещодавно виявлені мінерали заліза можуть пояснити, як вода зберігається в найглибших шарах мантії Землі та переноситься у її верхні шари. Ці дані, за словами вчених, мають вирішальне значення для розуміння процесів руху мантії, вулканічної активності та механізмів функціонування інших скелястих планет.

Ці мінерали заліза були виявлені, коли вчені стискали зразки між двома крихітними алмазними ковадлами й одночасно впливали на них лазером. Результати свідчать про те, що ці два мінерали заліза зберігають стабільність в умовах, що існують на межі ядра та мантії Землі.

За словами мінералога та професора наук про Землю Стіва Джейкобсена, нещодавно відкриті мінерали містять до 15 % води у своїй масі. Простіше кажучи, якщо скласти всі атоми водню та кисню у формулі й об’єднати їх у молекули води, то навіть у шматку речовини вагою близько 2,2 кілограма міститься близько 0,5 літра рідкої води. Якби така речовина існувала на ранній Землі й була розподілена біля основи мантії, то навіть її частки в кілька відсотків потенційно вистачило б для формування океанів.

Зазначимо, що будова нашої планети нагадує цибулину — складається з безлічі шарів:

земна кора — найтонший шар;

мантія;

зовнішнє ядро;

внутрішнє ядро.

Відомо, що в мантії Землі також міститься величезна кількість води, яка робить розплавлену породу більш пластичною, дозволяючи мантії змінювати форму та брати участь у конвекції. По суті, це одна з ключових причин існування тектоніки плит.

За словами професора Джейкобсона, науці вже давно відомо про наявність води в земній мантії, проте ми досі не до кінця розуміємо, яку саме роль вона там відіграє. Проте існують дві провідні теорії: згідно з першою, вода потрапляє в надра планети в процесі субдукції; друга теорія передбачає наявність первинної води. Зазначимо, що властивості нещодавно виявлених мінералів узгоджуються з обома теоріями походження мантійної води.

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