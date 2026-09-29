Птаха, якого 13 років вважали вимерлим, несподівано сфотографували у лісі: він ховався у безлюдному місці

У лісах Кот-д’Івуару знову виявлено та вперше знято на відео чудовий вид птахів, який вважався зниклим.

На дослідницькій станції в тропічних лісах Західної Африки — у місцевості, яку люди рідко відвідують, орнітологи зробили неймовірне відкриття. У лісах Кот-д’Івуару виявили та вперше зняли на відео сорокопутового личинкоїда, якого останні 13 років вважали вимерлим видом, пише IFLScience.

Стефані Бартлетт і Пауло Дітцель із Міжнародного партнерства з охорони птахів завершували піврічну експедицію з вивчення птахів у Західній Африці. Експедиція розпочалася в національному парку Таї: одного дня вдень вчені помітили миттєвий рух у кронах дерев і безпомилково впізнали яскраве оперення, якого не очікували зустріти тут.

Орнітологи зробили кілька яскравих знімків, а також зняли коротке відео. Пізніше з’ясувалося, що вченим вдалося отримати перші в історії відеокадри із зображенням ганського сорокопутового личинкоїда. Не менш цікаво й те, що знімки, зроблені вченими, є першими фото, отриманими за більш ніж десятиліття.

Зазначимо, що ганський сорококутовий личинкоїд (Ghana cuckooshrike) — неймовірно гарний птах із яскравим оперенням. І все ж, незважаючи на таке яскраве оперення, птахам вдавалося залишатися непомітними для вчених протягом останніх 13 років. Автори дослідження не знають напевно, але припускають, що це може пояснюватися поєднанням різних факторів, зокрема звичкою птаха мешкати в кронах дерев, однак про цей вид відомо так мало, що назвати точну причину важко.

Вважається, що ареал поширення цього птаха охоплює ліси Сьєрра-Леоне, Ліберії, Кот-д’Івуару та Гани, але вирубка лісів і зміна характеру землекористування призводять до скорочення території її проживання у міру розширення лісозаготівель та плантацій какао.

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