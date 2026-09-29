Птицу, которую 13 лет считали вымершей, неожиданно засняли в лесу: скрывалась в безлюдном месте

В лесах Кот-д’Ивуара вновь обнаружен и впервые снят на видео великолепный вид птиц, считавшийся пропавшим.

На исследовательской станции в тропических лесах Западной Африки — в местности, которую редко посещают люди, орнитологи сделали невероятное открытие. В лесах Кот-д’Ивуара обнаружили и впервые засняли на видео сорокопутового личинкоеда, которого последние 13 лет считали вымершим видом, пишет IFLScience.

Стефани Бартлетт и Пауло Дитцель из Международного партнерства по охране птиц завершали полугодовую экспедицию по изучению птиц в Западной Африке. Экспедиция стартовала в национальном парке Таи: однажды днем ученые заметили мимолетное движение в кронах деревьев и безошибочно узнали яркое оперение, которое не ожидали встретить здесь.

Орнитологи сделали несколько ярких снимков, а также засняли короткое видео. Позже оказалось, что ученым удалось получить первые в истории видеокадры с изображением ганского сорокопутового личинкоеда. Не менее любопытно и то, что снимки, сделанные учеными, являются первыми фото, полученными за более чем десятилетие.

Отметим, что ганский сорококутовый личинкоед (Ghana cuckooshrike) — невероятно красивая птица с ярким оперением. И все же, несмотря на столь яркое оперение птицам удавалось ускользать от глаз ученых последние 13 лет. Авторы исследования не знают наверняка, но полагают, что это может объясняться сочетанием различных факторов, включая привычку птицы обитать в кронах деревьев, однако об этом виде известно так мало, что назвать точную причину затруднительно.

Считается, что ареал этой птицы охватывает леса Сьерра-Леоне, Либерии, Кот-д’Ивуара и Ганы, но вырубка лесов и изменение характера землепользования приводят к сокращению территории ее обитания по мере расширения лесозаготовок и плантаций какао.

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