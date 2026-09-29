Елітну резиденцію мая знайшли у Мексиці: вона належала комусь впливовому (фото)

На південному сході Мексики археологи виявили резиденцію еліти мая. Серед різьблень на цій пишній споруді були зображення божества Кавіїла, небесні мотиви та гліф "Поп", які тісно пов'язані з владою, династичною могутністю та віруваннями мая.

Резиденція була зведена приблизно між 600 і 900 роками н. е., коли процвітали такі великі центри мая, як Шпухіль, Бекан та Чіканна. Її знайшли поблизу сучасного міста та залізничної станції Шпухіль у штаті Кампече, пише Heritage Daily.

Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH) провів роботи з консолідації та реставрації. Частини споруди збереглися надзвичайно добре, зокрема стіни та вишукано оздоблений північний фасад, збудований із дрібних кам'яних блоків.

Оздоблення будівлі надало одні з найчіткіших підказок щодо соціального статусу її колишніх мешканців. Дослідники дійшли висновку, що різьблення з вапняку передавали уявлення про династичну владу, вічність та циклічну силу, представляючи мешканців як людей високого статусу.

"Різьблення не були простими прикрасами: вони виражали владу тих, хто мешкав у цій резиденції мая", — зазначила міністр культури Мексики Клаудія Куріель де Іказа. "Дослідження цих символів дозволяє нам розшифрувати частину історії Шпухіля, яка залишилася в його стінах".

Оздоблення будівлі надало одні з найчіткіших підказок щодо соціального статусу її колишніх мешканців Фото: INAH

Археолог Альдо Герман Дена Кастро зазначив, що будівля поєднує архітектурні риси, пов'язані з традиціями Ріо-Бек та Ченес Центральної низовини мая. Її південний фасад мав два входи, що вели до окремих крил. Західний вхід імітував стилізований стародавній храм мая, тоді як східний вхід утворював частково зооморфний портал.

Східна частина містить три маски, розташовані вертикально у вигляді каскаду. Маски зображували Кавіїла — божество мая, пов'язаного з королівською владою. Їхня багаторазова присутність свідчить про те, що Кавіїл, ймовірно, виконував роль захисного або покровительського божества для громади, яка збудувала цю резиденцію.

Кілька деталей допомогли археологам ідентифікувати ці фігури. Маски мали квадратні прикраси для вух із заокругленими кутами, викарбувані рослинні мотиви та елемент у формі коми, який, можливо, символізував полум'я. Два видовжені виступи було інтерпретовано як частини кісткової прикраси для носа. Над кожним обличчям розташовувалася небесна смуга з гліфами.

Ці елементи пов'язують Кавіїла з небом та астрономічними циклами, зокрема з Венерою. Вони також відображають концепції війни, смерті та відродження, які відігравали важливу роль в ідеології еліти мая.

Гліфи відігравали важливу роль у віруваннях мая Фото: Wikimedia Commons

Ще одну важливу особливість виявили на виступаючому карнизі, прикрашеному візерунком у вигляді плетеного килимка, або "петате", що зображувався гліфом "Поп". Килимки мали сильне політичне значення в культурі мая і асоціювалися з династичною владою та королівськими тронами. За словами Дени Кастро, цей символ "підтверджує, що тут проживала знать або правляча еліта".

Дослідники планують порівняти цю резиденцію з іншими спорудами в регіоні Ріо-Бек. Вони вивчатимуть, як подібні архітектурні та символічні традиції змінювалися з часом, а також досліджуватимуть просторову організацію тріадичних архітектурних груп, щоб визначити, чи існували подібні будівлі в інших частинах регіону.

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