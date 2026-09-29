Элитную резиденцию майя нашли в Мексике: она принадлежала кому-то влиятельному (фото)

На юго-востоке Мексики археологи обнаружили резиденцию элиты майя. Среди резьбы на этом величественном сооружении были изображения божества Кавиила, небесные мотивы и глиф "Поп", которые тесно связаны с властью, династическим могуществом и верованиями майя.

Резиденция была построена примерно между 600 и 900 годами н. э., когда процветали такие крупные центры майя, как Шпухиль, Бекан и Чиканна. Её обнаружили недалеко от современного города и железнодорожной станции Шпухиль в штате Кампече, пишет Heritage Daily.

Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH) провёл работы по укреплению и реставрации. Части сооружения сохранились чрезвычайно хорошо, в частности стены и изысканно украшенный северный фасад, построенный из мелких каменных блоков.

Отделка здания дала одни из самых чётких подсказок относительно социального статуса его бывших обитателей. Исследователи пришли к выводу, что резьба по известняку передавала представления о династической власти, вечности и циклической силе, представляя жильцов как людей высокого статуса.

"Резьба не была просто украшением: она символизировала власть тех, кто проживал в этой резиденции майя", — отметила министр культуры Мексики Клаудия Куриэль де Иказа. "Исследование этих символов позволяет нам расшифровать часть истории Шпухиля, которая сохранилась в его стенах".

Отделка здания дала одни из самых четких подсказок относительно социального статуса его бывших жильцов Фото: INAH

Археолог Альдо Герман Дена Кастро отметил, что здание сочетает в себе архитектурные черты, связанные с традициями Рио-Бек и Ченес Центральной низменности майя. Его южный фасад имел два входа, ведущих в отдельные крылья. Западный вход имитировал стилизованный древний храм майя, тогда как восточный вход образовывал частично зооморфный портал.

Восточная часть содержит три маски, расположенные вертикально в виде каскада. Маски изображали Кавиила — божество майя, связанное с королевской властью. Их многократное присутствие свидетельствует о том, что Кавиил, вероятно, выполнял роль защитного или покровительствующего божества для общины, построившей эту резиденцию.

Несколько деталей помогли археологам идентифицировать эти фигуры. Маски имели квадратные украшения для ушей с закруглёнными углами, выгравированные растительные мотивы и элемент в форме запятой, который, возможно, символизировал пламя. Два удлиненных выступа были интерпретированы как части костного украшения для носа. Над каждым лицом располагалась небесная полоса с глифами.

Эти элементы связывают Кавиила с небом и астрономическими циклами, в частности с Венерой. Они также отражают концепции войны, смерти и возрождения, которые играли важную роль в идеологии элиты майя.

Глифы играли важную роль в верованиях майя Фото: Wikimedia Commons

Еще одну важную особенность обнаружили на выступающем карнизе, украшенном узором в виде плетеного коврика, или "петате", который изображался глифом "Поп". Коврики имели большое политическое значение в культуре майя и ассоциировались с династической властью и королевскими тронами. По словам Дени Кастро, этот символ "подтверждает, что здесь проживала знать или правящая элита".

Исследователи планируют сравнить эту резиденцию с другими сооружениями в регионе Рио-Бек. Они будут изучать, как подобные архитектурные и символические традиции менялись со временем, а также исследовать пространственную организацию триадических архитектурных групп, чтобы определить, существовали ли подобные здания в других частях региона.

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