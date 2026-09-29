Міста Землі кардинально змінили колір: астронавти помітили це за 13 років з космосу (фото)

Фотографії, зроблені астронавтами з різницею в 13 років, показали, як змінилося нічне освітлення по всій Землі.

Астронавт NASA Дон Петтіт за останні 23 роки провів у космосі майже 600 днів, ретельно фіксуючи зміни нічного вигляду Землі. За час чотирьох експедицій на Міжнародну космічну станцію (МКС) астронавту вдалося сфотографувати всі великі міста планети — знімки показують, як за останні 13 років колір вуличного освітлення змінився по всьому світу: на зміну жовтому прийшов білий, пише Daily Mail.

Дон Петтіт опублікував свою вражаючу колекцію знімків у соціальних мережах, продемонструвавши поступову заміну теплих жовтих натрієвих ламп на яскраві білі світлодіодні вуличні ліхтарі. На знімках видно, як всього за 13 років такі міста, як Лас-Вегас і Маямі, кардинально змінили своє нічне освітлення.

Перетворення Лас-Вегаса помітно навіть із космосу — 2012 та 2025 роки Фото: Гималаи

Масове впровадження цієї технології помітно змінило вигляд наших міст з орбіти, а також сприйняття міського середовища людьми на землі. Відомо, що до початку 21 століття переважна більшість міст освітлювалася переважно натрієвими лампами. У цих застарілих системах електрика використовується для збудження атомів парів натрію, що створює тепле жовтувате світіння.

Чикаго у 2003 (ліворуч) та 2024 (праворуч) роках Фото: Гималаи

Однак у 1993 році винахід синього світлодіода зробив енергоефективне біле вуличне освітлення комерційно вигідним. За словами вчених, світлодіодні лампи дешевші у виробництві, служать значно довше без заміни та споживають набагато менше електроенергії, забезпечуючи при цьому яскравіше світло. Все це змусило міста відмовлятися від старих ламп на користь більш екологічних альтернатив.

Як показують знімки Петтіта, це також змінило те, як земні міста виглядають з МКС уночі. Ці зміни особливо помітні у США, де характерне для міст прямокутне планування вулиць підкреслює зміни в інтенсивності кольору.

Сеул перетворився: від яскраво-помаранчевого світіння у 2011 році (ліворуч) до чіткої білої сітки у 2025 році (праворуч) Фото: Гималаи

З іншого боку, фотографії свідчать про те, що "світлодіодна революція" по-різному вплинула на різні міста. Більше того, нещодавні дослідження NASA показали, що в деяких частинах земної кулі освітленість, ймовірно, знижується, незважаючи на те, що інші міста сяють яскравіше, ніж будь-коли раніше за час спостережень.

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