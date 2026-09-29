Города Земли кардинально изменили цвет: астронавты заметили это за 13 лет из космоса (фото)

Фотографии, сделанные астронавтами с разницей в 13 лет, показали, как ночное освещение изменилось по всему земному шару.

Астронавт NASA Дон Петтит за последние 23 года провел в космосе почти 600 дней, тщательно фиксируя изменения ночного облика Земли. За время четырех экспедиций на Международную космическую станцию (МКС) астронавту удалось сфотографировать все крупные города планеты — снимки показывают, как за последние 13 лет цвет уличного освещения изменился по всему миру: на смену желтому пришел белый, пишет Daily Mail.

Дон Петтит опубликовал свою впечатляющую коллекцию снимков в социальных сетях, продемонстрировав постепенную замену теплых желтых натриевых ламп на яркие белые светодиодные уличные фонари. На кадрах видно, как всего за 13 лет такие города, как Лас-Вегас и Майами, кардинально изменили свое ночное свечение.

Преображение Лас-Вегаса заметно даже из космоса - 2012 и 2025 год Фото: Don Pettit/ NASA

Массовое внедрение этой технологии заметно изменило вид наших городов с орбиты, а также восприятие городской среды людьми на земле. Известно, что до начала 21 века подавляющее большинство городов освещалось преимущественно натриевыми лампами. В этих устаревших системах электричество используется для возбуждения атомов паров натрия, что создает теплое желтоватое свечение.

Чикаго в 2003 (слева) и 2024 (справа) годах Фото: Don Pettit/ NASA

Однако в 1993 году изобретение синего светодиода сделало энергоэффективное белое уличное освещение коммерчески выгодным. По словам ученых, светодиодные лампы дешевле в производстве, служат значительно дольше без замены и потребляют гораздо меньше электроэнергии, обеспечивая при этом более яркий свет. Все это заставило города отказываться от старых ламп в пользу более экологичных альтернатив.

Как показывают снимки Петтита, это также изменило и то, как земные города выглядят с МКС в ночное время. Эти изменения особенно заметны в США, где характерная для городов прямоугольная планировка улиц подчеркивает перемены в интенсивности цвета.

Сеул преобразился: от ярко-оранжевого свечения в 2011 году (слева) к четкой белой сетке в 2025 году (справа) Фото: Don Pettit/ NASA

С другой стороны, фото демонстрируют, что "светодиодная революция" затронула разные города по-разному. Более того, недавние исследования NASA показали, что в некоторых частях земного шара освещенность, вероятно, снижается, несмотря на то, что другие города сияют ярче, чем когда-либо прежде за время наблюдений.

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