В космосе блуждают черные дыры: они хранят решение загадки, которой более 13 млрд лет

Ученые считают, что блуждающие черные дыры хранят в себе историю своих родных галактик и могут решить давний научный спор.

Новое исследование предполагает, что блуждающие черные дыр, которые путешествуют по космосу, уносят с собой историю своего родного дома. Изучение таких черных дыра может помочь решить спор о том, как появились сверхмассивные черные дыры. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Блуждающие черные дыры могут начать перемещаться в пространстве в результате столкновения и слияния галактик. Таким образом черные дыры могут миллиарды лет перемещаться по космосу вдали от места своего рождения.

Ученым давно известно, что активность сверхмассивных черных дыр в центрах галактик оказывает сильное влияние на эволюцию галактик. Новые данные указывают на что блуждающие черные дыры могут хранить информацию о процессах, формирующих галактики.

"Самое интересное в наших результатах — это то, что черные дыры, по-видимому, помнят не только обстоятельства своего рождения. Их нынешнее местоположение несет на себе отпечаток всех событий, пережитых галактиками-хозяевами", — говорят ученые.

Ученые использовали космологическую симуляцию под названием ASTRID. Она позволяет проследить примерно 13,5 миллиарда лет космической истории, моделируя взаимодействие между темной материей, межзвездным газом и образованием звезд, начиная с периода, который начался через 300 миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономы смоделировали галактики, масса которых варьировалась от 10 миллионов до 1 миллиарда масс Солнца, и отслеживали их эволюцию на протяжении примерно 12,6 миллиарда лет.

Исследователи подтвердили, что черные дыры с большей вероятностью могут покидать галактики с небольшой массой. Кроме того, выяснилось, что такие галактики, по-видимому, сохраняют информацию о своей исходной популяции черных дыр даже после миллиардов лет роста, а также столкновений и слияний с другими галактиками.

Сейчас ученые спорят о том, как именно черные дыры в ранней Вселенной, более 13 миллиардов лет назад, начали набирать огромную массу. Некоторые ученые считают, что первые очень массивные звезды погибли, а на их месте появились небольшие черные дыры – легкие зародыши. Они постепенно начали набирать массу. Другие ученые считают, что плотные участки облаков из газа и пыли сжались под действием гравитации таким образом, что изначально появились массивные черные дыры — тяжелые зародыши.

Если блуждающие черные дыры хранят информацию о своем рождении, они могут помочь разрешить этот научный спор.

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