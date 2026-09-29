У космосі блукають чорні діри: вони зберігають відповідь на загадку, якій понад 13 млрд років

Вчені вважають, що блукаючі чорні діри зберігають у собі історію своїх рідних галактик і можуть вирішити давню наукову суперечку.

Нове дослідження припускає, що блукаючі чорні діри, які подорожують космосом, несуть із собою історію свого рідного дому. Дослідження таких чорних дір може допомогти вирішити суперечку щодо того, як з’явилися надмасивні чорні діри. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Блукаючі чорні діри можуть почати переміщатися у просторі внаслідок зіткнення та злиття галактик. Таким чином, чорні діри можуть мільярди років переміщатися космосом далеко від місця свого народження.

Вченим давно відомо, що активність надмасивних чорних дір у центрах галактик має значний вплив на еволюцію галактик. Нові дані вказують на те, що блукаючі чорні діри можуть зберігати інформацію про процеси, що формують галактики.

"Найцікавіше в наших результатах — це те, що чорні діри, судячи з усього, пам’ятають не лише обставини свого народження. Їхнє нинішнє місцезнаходження несе на собі відбиток усіх подій, пережитих галактиками-господарями", — кажуть вчені.

Вчені використали космологічну симуляцію під назвою ASTRID. Вона дає змогу простежити приблизно 13,5 мільярда років космічної історії, моделюючи взаємодію між темною матерією, міжзоряним газом та утворенням зірок, починаючи з періоду, що розпочався через 300 мільйонів років після Великого вибуху.

Астрономи змоделювали галактики, маса яких коливалася від 10 мільйонів до 1 мільярда мас Сонця, і відстежували їхню еволюцію протягом приблизно 12,6 мільярда років.

Дослідники підтвердили, що чорні діри, швидше за все, можуть залишати галактики з невеликою масою. Крім того, з’ясувалося, що такі галактики, судячи з усього, зберігають інформацію про свою вихідну популяцію чорних дір навіть після мільярдів років зростання, а також зіткнень і злиття з іншими галактиками.

Зараз вчені сперечаються щодо того, як саме чорні діри у ранньому Всесвіті, понад 13 мільярдів років тому, почали набирати величезну масу. Деякі вчені вважають, що перші дуже масивні зірки загинули, а на їхньому місці з’явилися невеликі чорні діри — легкі зародки. Вони поступово почали набирати масу. Інші вчені вважають, що щільні ділянки хмар із газу та пилу стиснулися під дією гравітації таким чином, що спочатку з’явилися масивні чорні діри — важкі зародки.

Якщо блукаючі чорні діри зберігають інформацію про своє походження, вони можуть допомогти вирішити цю наукову суперечку.

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