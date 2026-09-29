Найвинятковіший тропічний острів на Землі зберігає запаси "вічного снігу": він може зникнути

У недавньому дослідженні вчені виявили, що на дивовижному тропічному острові є льодовики "вічного снігу", які зараз перебувають у небезпеці.

Острів Нова Гвінея є одним із найвизначніших тропічних островів у світі, оскільки вершини гір у його індонезійській частині вкриті "вічним снігом". У новому дослідженні вчені виявили, що цей "вічний сніг" може зникнути вже за кілька років — до 2028 року, пише IFLScience.

Ці льодовики, за словами вчених, — єдині в Південно-Східній Азії, і їхня площа неухильно зменшується протягом кількох десятиліть. Статистика свідчить про те, що з 1980 року, у міру підвищення середньої глобальної температури, острів втратив чотири з шести ділянок постійного льодового покриву.

За словами датського дослідника Клауса Тіманна, який займається картографуванням останніх збережених льодовиків Папуа, лід на тропічному острові неминуче зникне; питання лише в тому, коли саме це станеться. Результати недавніх досліджень вчених показують, що цей момент настане дуже скоро.

Якщо говорити про тропіки, то про льодовики навряд чи спадає на думку. Вид блискучого льоду на гірських вершинах у спекотному й вологому тропічному лісі здається чимось незвичайним, однак тропічні льодовики все ж існують — їх можна зустріти в Андах, Східній Африці та Індонезії. Переважна більшість із них — до 95 % усіх тропічних льодовиків — зосереджена в Андах. Більше того, вони розташовані переважно в горах Перу, однак також можуть зустрічатися північніше — на території Еквадору та Колумбії. Наприклад, в Африці, на кордоні Конго та Уганди, розташований льодовик плато Стенлі — за останні 6 років він втратив неймовірні 30% своєї площі.

Льодовик Марін на Папуа у 1994 році Фото: Flickr

У тропічній частині Південно-Східної Азії льодовики зустрічаються значно рідше. І все ж на вершинах хребта Судірман зберігся останній у цьому регіоні масив тропічного льоду — єдиний між Андами на сході та Гімалаями на заході.

Льодовик Карстенс на острові Папуа розташований на одній із вершин гори Пунчак-Джая, висота якої сягає 4884 метрів — місцеві жителі називають його "вічним снігом". Відомо, що ще 100 років тому постійний крижаний покрив охоплював усі чотири вершини цього гірського масиву, проте зараз від нього залишилися лише дві невеликі ділянки. Проте з 1900 року площа цих льодовиків вже скоротилася з 1900 гектарів до катастрофічних 16 гектарів. Більше того, з 2002 року обсяг льоду зменшився на 95%.

Основна причина зникнення льоду така сама, як і в інших льодовиків світу. Потепління клімату, спричинене спалюванням викопного палива, призводить до того, що межа замерзання зміщується дедалі вище по схилах гір, поки в кінцевому підсумку не досягає висоти, де вже не залишається поверхні, на якій могла б замерзнути вода.

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