Самый особенный тропический остров на Земле хранит запасы "вечного снега": он может исчезнуть

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что на удивительном тропическом острове есть ледники «вечного снега», которые теперь находятся в опасности.

Остров Новая Гвинея является одним из самых особенных тропических островов в мире, поскольку вершины гор в его индонезийской части покрыты "вечным снегом". В новом исследовании ученые обнаружили, что этот "вечный снег" может исчезнуть уже через пару лет — к 2028 году, пишет IFLScience.

Эти ледники, по словам ученых — единственные в Юго-Восточной Азии и неуклонно сокращаются в течение нескольких десятилетий. Статистика свидетельствует о том что с 1980 года, по мере повышения средней глобальной температуры, остров лишился четырех из шести участков постоянного ледяного покрова.

По словам датского исследователя, занимающегося картографированием последних сохранившихся ледников Папуа Клауса Тиманна, лед на тропическом острове непременно исчезнет, вопрос лишь в том, когда именно это произойдет. Результаты недавней работы ученых показывают, что этот момент наступит очень скоро.

Если говорить о тропиках, ледники едва ли приходят на ум. Вид сверкающего льда на горных вершинах в жарком и влажном тропическом лесу кажется чем-то необычным, однако тропические ледники все же существуют — их можно встретить в Андах, Восточной Африке и Индонезии. Подавляющее большинство из них — до 95% всех тропических ледников — сосредоточено в Андах. Более того, они расположены преимущественно в горах Перу, однако также могут встречаться севернее — на территории Экваддора Колумбии. Например, в Африке, на границе Конго и Уганды, расположен ледник плато Стэнли = за последние 6 лет он потерял невероятные 30% своей площади.

Ледник Марин на Папуа в 1994 году Фото: Flickr

В тропической части Юго-Восточной Азии ледники встречаются значительно реже. И все же, на вершинах хребта Судирман сохранился последний в этом регионе массив тропического льда — единственный между Андами на востоке и Гималаями на западе.

Ледник Карстенс на острове Папуа расположен на одном из пиков горы Пунчак-Джая, высота которой достигает 4884 метров — местные жители называют его "вечным снегом". Известно, что еще 100 лет назад постоянный ледяной покров охватывал все четыре вершины этого горного массива, однако сейчас от него остались лишь два небольших участка. Однако с 19 время площадь этих ледников уже сократилась с 1900 гектаров до катастрофических 16 гектаров. Более того, с 2002 года объем льда уменьшился на 95%.

Основная причина исчезновения льда такая же, как и у других ледников мира. Потепление климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, приводит к тому, что граница замерзания смещается все выше по склонам гор, пока в конечном итоге не достигает высоты, где уже не остается поверхности, на которой могла бы замерзнуть вода.

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