Археологи досліджують 1500-річний палац у Хорватії: він мав гавань, ставок та древню таємницю (фото)

На хорватському острові Млет археологи досліджують залишки палацу пізньої античності. Дослідження показують, що палац у Полаче був тісно пов'язаний з морем: причал, набережна та великий рибний ставок становили частину ширшої прибережної системи.

Під час підводної археологічної експедиції у квітні 2026 року дослідники повернулися до бухти Полаче, щоб вивчити взаємозв'язки між цими спорудами та відшукати стародавню берегову лінію. Хоча її поки що не вдалося знайти, проте дослідження дають чітке уявлення про те, як функціонував цей комплекс 1500 років тому, пише Arkeonews.

Полаче розташоване на північно-західному узбережжі острова Млет, біля південного адріатичного узбережжя Хорватії. Його захищене розташування забезпечувало кораблям безпечну стоянку на важливому морському шляху. Комплекс пізньої античності включав монументальний палац, дві ранньохристиянські базиліки V і VI століть, лазні та інші споруди.

Вперше археологи дослідили підводні залишки у 1970-х роках. Систематичні дослідження відновилися у 2022 році, а згодом переросли у щорічні експедиції. З 6 по 26 квітня 2026 року команда під керівництвом підводного археолога Ігоря Міхольєка з Хорватського інституту консервації працювала разом із німецькими та словацькими партнерами.

Однією з головних цілей був сектор 7, розташований між раніше виявленою пристанню та великою спорудою, яку інтерпретують як рибний ставок. Дослідники сподівалися знайти пізньоантичну берегову лінію, яка колись з'єднувала ці дві споруди, але під час розкопок її виявити не вдалося. Потрібні подальші роботи, щоб встановити, як саме була облаштована набережна.

Захищене розташування Полаче забезпечувало кораблям безпечну стоянку на важливому морському шляху Фото: Orthomosaic S. Popović (ArheoProjekt); GIS A. Divić (NavArchos)

Наявні дані вже свідчать про те, що причал і рибний ставок належали до пізньоантичного палацового комплексу. Під час попередніх досліджень навколо причалу було знайдено камені однакової форми, а також артефакти римської та пізньоантичної епох.

Рибний ставок дає ще одну підказку щодо повсякденного життя в Полаче. Археологи вперше його задокументували під час обстежень у 2022 році в місці, де мілина стикається з берегом. Її форма спонукала дослідників попередньо ідентифікувати знахідку як рибний ставок.

Знайдені під водою імпортні предмети свідчать про те, що Полаче було пов'язане з набагато ширшою середземноморською мережею. Археологи вилучили різні види кераміки, північноафриканські миски та амфори, посуд з червоною глазур'ю, прикрашені тарілки, християнські лампи та бронзові монети періоду Констянтина. Серед найвизначніших знахідок був золотий солід, випущений за часів правління візантійського імператора Маврикія Тіберія, який правив з 582 по 602 рік н. е.

Дослідження Аніки Кісіч, присвячене матеріалам, знайденим під час підводної експедиції 1975 року, також дозволило ідентифікувати пізньоантичні та ранньохристиянські лампи з різних частин Середземномор'я. Два добре збережені екземпляри належали до африканських типів, пов'язаних із північноафриканським виробництвом, тоді як інші форми мали аналоги в Греції та Малій Азії.

Археологи вилучили різні види кераміки, північноафриканські миски та амфори Фото: Croatian Conservation Institute

Ці знахідки свідчать про те, що Полаче було не лише місцем розташування монументальної резиденції. До V–VI століть затока перетворилася на важливий порт, де кораблі могли підходити до набережної, імпортні товари потрапляли до комплексу, а навколо палацу точилося повсякденне життя.

Історія затоки може бути ще набагато давнішою. Під час попередніх досліджень у секторі 5 на затопленій мілині було знайдено уламки неолітичної кераміки. За даними Хорватського інституту охорони пам'яток, ці знахідки дають підстави дослідникам припустити, що колись тут могло існувати неолітичне поселення, хоча подальші розкопки такого поселення не підтвердили.

Монументальні руїни залишаються найпомітнішою частиною Полаче, але підводні знахідки додають ще один шар до їхньої історії. Те, що колись виглядало як усамітнений палац на березі Адріатики, дедалі частіше розглядається як частина більшого прибережного комплексу, сформованого судноплавством, торгівлею та багатовіковою людською діяльністю.

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