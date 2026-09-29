Археологи исследуют 1500-летний дворец в Хорватии: в нем были гавань, пруд и древняя тайна (фото)

На хорватском острове Млет археологи исследуют руины дворца поздней античности. Исследования показывают, что дворец в Полаче был тесно связан с морем: причал, набережная и большой рыбный пруд составляли часть более обширной прибрежной системы.

В ходе подводной археологической экспедиции в апреле 2026 года исследователи вернулись в бухту Полаче, чтобы изучить взаимосвязи между этими сооружениями и обнаружить древнюю береговую линию. Хотя её пока не удалось найти, исследования дают чёткое представление о том, как функционировал этот комплекс 1500 лет назад, пишет Arkeonews.

Полаче расположено на северо-западном побережье острова Млет, у южного побережья Адриатики в Хорватии. Его защищенное расположение обеспечивало кораблям безопасную стоянку на важном морском пути. Комплекс поздней античности включал монументальный дворец, две раннехристианские базилики V и VI веков, бани и другие сооружения.

Впервые археологи исследовали подводные остатки в 1970-х годах. Систематические исследования возобновились в 2022 году, а впоследствии переросли в ежегодные экспедиции. С 6 по 26 апреля 2026 года команда под руководством подводного археолога Игоря Михольека из Хорватского института консервации работала совместно с немецкими и словацкими партнерами.

Одной из главных целей был сектор 7, расположенный между ранее обнаруженной пристанью и крупным сооружением, которое интерпретируется как рыбный пруд. Исследователи надеялись найти позднеантичную береговую линию, которая когда-то соединяла эти два сооружения, но в ходе раскопок её обнаружить не удалось. Требуются дальнейшие работы, чтобы установить, как именно была обустроена набережная.

Защищенное расположение Полаче обеспечивало кораблям безопасную стоянку на важном морском пути Фото: Orthomosaic S. Popović (ArheoProjekt); GIS A. Divić (NavArchos)

Имеющиеся данные уже свидетельствуют о том, что причал и рыбный пруд входили в состав позднеантичного дворцового комплекса. В ходе предыдущих исследований вокруг причала были найдены камни одинаковой формы, а также артефакты римской и позднеантичной эпох.

Рыбный пруд даёт ещё одну подсказку о повседневной жизни в Полаче. Археологи впервые зафиксировали его во время исследований в 2022 году в месте, где отмель соприкасается с берегом. Её форма побудила исследователей предварительно идентифицировать находку как рыбный пруд.

Найденные под водой импортные предметы свидетельствуют о том, что Полаче было связано с гораздо более обширной средиземноморской сетью. Археологи извлекли различные виды керамики, североафриканские миски и амфоры, посуду с красной глазурью, украшенные тарелки, христианские лампы и бронзовые монеты периода Константина. Среди наиболее значимых находок был золотой солид, отчеканенный во времена правления византийского императора Маврикия Тиберия, правившего с 582 по 602 год н. э.

Исследование Аники Кисич, посвященное материалам, найденным в ходе подводной экспедиции 1975 года, также позволило идентифицировать позднеантичные и раннехристианские лампы из разных частей Средиземноморья. Два хорошо сохранившихся экземпляра относились к африканским типам, связанным с североафриканским производством, тогда как другие формы имели аналоги в Греции и Малой Азии.

Археологи извлекли различные виды керамики, североафриканские миски и амфоры Фото: Croatian Conservation Institute

Эти находки свидетельствуют о том, что Полаче было не только местом расположения монументальной резиденции. К V–VI векам залив превратился в важный порт, где корабли могли подходить к набережной, импортные товары поступали в комплекс, а вокруг дворца кипела повседневная жизнь.

История залива может оказаться гораздо более древней. В ходе предыдущих исследований в секторе 5 на затопленной отмели были обнаружены обломки неолитической керамики. По данным Хорватского института охраны памятников, эти находки дают исследователям основания предположить, что когда-то здесь могло существовать неолитическое поселение, хотя последующие раскопки такого поселения этого не подтвердили.

Монументальные руины остаются самой заметной частью Полаче, но подводные находки добавляют ещё один слой к их истории. То, что когда-то выглядело как уединённый дворец на берегу Адриатики, всё чаще рассматривается как часть более крупного прибрежного комплекса, сформированного судоходством, торговлей и многовековой человеческой деятельностью.

Другие новости науки