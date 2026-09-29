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Археологи исследуют 1500-летний дворец в Хорватии: в нем были гавань, пруд и древняя тайна (фото)

Археологи исследуют дворец на острове Млет
Археологи исследуют 1500-летний дворец в Полаче | Фото: Wikimedia Commons

На хорватском острове Млет археологи исследуют руины дворца поздней античности. Исследования показывают, что дворец в Полаче был тесно связан с морем: причал, набережная и большой рыбный пруд составляли часть более обширной прибрежной системы.

В ходе подводной археологической экспедиции в апреле 2026 года исследователи вернулись в бухту Полаче, чтобы изучить взаимосвязи между этими сооружениями и обнаружить древнюю береговую линию. Хотя её пока не удалось найти, исследования дают чёткое представление о том, как функционировал этот комплекс 1500 лет назад, пишет Arkeonews.

Полаче расположено на северо-западном побережье острова Млет, у южного побережья Адриатики в Хорватии. Его защищенное расположение обеспечивало кораблям безопасную стоянку на важном морском пути. Комплекс поздней античности включал монументальный дворец, две раннехристианские базилики V и VI веков, бани и другие сооружения.

Впервые археологи исследовали подводные остатки в 1970-х годах. Систематические исследования возобновились в 2022 году, а впоследствии переросли в ежегодные экспедиции. С 6 по 26 апреля 2026 года команда под руководством подводного археолога Игоря Михольека из Хорватского института консервации работала совместно с немецкими и словацкими партнерами.

Одной из главных целей был сектор 7, расположенный между ранее обнаруженной пристанью и крупным сооружением, которое интерпретируется как рыбный пруд. Исследователи надеялись найти позднеантичную береговую линию, которая когда-то соединяла эти два сооружения, но в ходе раскопок её обнаружить не удалось. Требуются дальнейшие работы, чтобы установить, как именно была обустроена набережная.

Учёные исследуют гавань Полаче
Защищенное расположение Полаче обеспечивало кораблям безопасную стоянку на важном морском пути
Фото: Orthomosaic S. Popović (ArheoProjekt); GIS A. Divić (NavArchos)

Имеющиеся данные уже свидетельствуют о том, что причал и рыбный пруд входили в состав позднеантичного дворцового комплекса. В ходе предыдущих исследований вокруг причала были найдены камни одинаковой формы, а также артефакты римской и позднеантичной эпох.

Рыбный пруд даёт ещё одну подсказку о повседневной жизни в Полаче. Археологи впервые зафиксировали его во время исследований в 2022 году в месте, где отмель соприкасается с берегом. Её форма побудила исследователей предварительно идентифицировать находку как рыбный пруд.

Найденные под водой импортные предметы свидетельствуют о том, что Полаче было связано с гораздо более обширной средиземноморской сетью. Археологи извлекли различные виды керамики, североафриканские миски и амфоры, посуду с красной глазурью, украшенные тарелки, христианские лампы и бронзовые монеты периода Константина. Среди наиболее значимых находок был золотой солид, отчеканенный во времена правления византийского императора Маврикия Тиберия, правившего с 582 по 602 год н. э.

Исследование Аники Кисич, посвященное материалам, найденным в ходе подводной экспедиции 1975 года, также позволило идентифицировать позднеантичные и раннехристианские лампы из разных частей Средиземноморья. Два хорошо сохранившихся экземпляра относились к африканским типам, связанным с североафриканским производством, тогда как другие формы имели аналоги в Греции и Малой Азии.

Археологи обнаружили различные артефакты
Археологи извлекли различные виды керамики, североафриканские миски и амфоры
Фото: Croatian Conservation Institute

Эти находки свидетельствуют о том, что Полаче было не только местом расположения монументальной резиденции. К V–VI векам залив превратился в важный порт, где корабли могли подходить к набережной, импортные товары поступали в комплекс, а вокруг дворца кипела повседневная жизнь.

История залива может оказаться гораздо более древней. В ходе предыдущих исследований в секторе 5 на затопленной отмели были обнаружены обломки неолитической керамики. По данным Хорватского института охраны памятников, эти находки дают исследователям основания предположить, что когда-то здесь могло существовать неолитическое поселение, хотя последующие раскопки такого поселения этого не подтвердили.

Монументальные руины остаются самой заметной частью Полаче, но подводные находки добавляют ещё один слой к их истории. То, что когда-то выглядело как уединённый дворец на берегу Адриатики, всё чаще рассматривается как часть более крупного прибрежного комплекса, сформированного судоходством, торговлей и многовековой человеческой деятельностью.

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