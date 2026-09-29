Найбільше у світі "поле" гігантських морських вітрогенераторів розпочало роботу в Південно-Китайському морі

Дослідники зазначають, що жодна інша морська вітроелектростанція не об’єднує в собі таку кількість турбін подібної потужності — 18 МВт.

У сучасних реаліях Китай із величезним відривом лідирує у світі за обсягами виробництва вітрової енергії, а його потужності продовжують зростати. Нещодавно країна продемонструвала ще одне підтвердження своєї могутності, запустивши в Південно-Китайському морі найбільшу в світі морську вітрову електростанцію, оснащену 33 турбінами гігантських розмірів, а також 98 турбінами меншої потужності, пише IFLScience.

За даними представників компанії China General Nuclear Power Group (CGN), морська вітроелектростанція "Фаньші" (Fanshi) офіційно вийшла на повну потужність 24 вересня 2026 року. Відомо, що електростанція потужністю 2 гігавати розташована за 81 кілометр на південь від узбережжя Китаю та налічує 131 вітрогенератор, у тому числі 33 надвеликі морські турбіни потужністю 18 МВт кожна.

Представники CGN зазначають, що діаметр ротора кожної з турбін становить неймовірні 292 метри, а площа, яку охоплюють лопаті за один оберт, становить близько 66 0000 квадратних метрів. При цьому один оберт дозволяє виробити до 43 кіловат-годин електроенергії. Наприклад, цього достатньо, щоб забезпечити потреби середньостатистичного китайського домогосподарства протягом 9 днів.

Однак варто зазначити, що ці турбіни не є найбільшими в історії людства: минулого року компанія Dongfang Electric Corporation встановила у провінції Шаньдун модель потужністю 26 МВт із лопатями довжиною 153 метри.

І все ж нова електростанція "Фаньші" є унікальною тим, що об’єднує десятки "надвеликих" вітрогенераторів у рамках одного комерційного проєкту. Справа в тому, що жодна інша морська вітроелектростанція не має такої кількості турбін подібної потужності, які працюють спільно. При цьому очікується, що за рік комплекс "Фаньші" виробить близько 6,6 млрд кВт·год електроенергії та направить її в енергомережу регіону "Великої затоки". Вважається, що такий обсяг екологічно чистої енергії дозволить скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 5,1 мільйона тонн і запобігти спалюванню 1,92 млн тонн вугілля.

Зазначимо, що Китай викидає в атмосферу більше вуглецю, ніж будь-який інший регіон світу. Більше того, статистика свідчить про те, що у 2026 році обсяг викидів дещо зріс. Водночас країна активно інвестує в інфраструктуру відновлюваної енергетики, створюючи одні з найбільших у світі вітрових та сонячних електростанцій.

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