Крупнейшее в мире "поле" гигантских морских ветрогенераторов начало работу в Южно-Китайском море

Исследователи отмечают, что ни одна другая морская ветряная электростанция не объединяет в себе такое количество турбин подобной мощности — 18 МВт.

В нынешних реалиях Китай с огромным отрывом лидирует в мире по объемам выработки ветровой энергии, а его мощности продолжают расти. Недавно страна продемонстрировала еще одно доказательство своей мощи, запустив в Южно-Китайском море крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию, оснащенную 33 турбинами гигантских размеров, а также 98 турбинами меньшей мощности, пишет IFLScience.

По данным представителей компании China General Nuclear Power Group (CGN), морская ветряная электростанция "Фаньши" (Fanshi) официально вышла на полную мощность 24 сентября 2026 года. Известно, что электростанция мощностью 2 гигаватта расположена в 81 километре на юге побережья Китая и включает в себя 131 ветрогенератор, в том числе 33 сверхкрупные морские турбины мощностью 18 МВт каждая.

Представители CGN отмечают, что диаметр ротора каждой из турбин составляет невероятные 292 метра, а площадь, охватываемая лопастями при одном обороте, составляет около 66 0000 квадратных метров. При этом один оборот позволяет выработать до 43 киловатт-часов электроэнергии. Для примера, этого достаточно, чтобы обеспечить потребности среднестатистического китайского домохозяйства в течение 9 дней.

Однако, стоит отметить, что эти турбины не являются самыми крупными в истории человечества: в прошлом году компания Dongfang Electric Corporation установила в провинции Шаньдун модель мощностью 26 МВт с лопастями длиной 153 метра.

И все же, новая электростанция "Фаньши" уникальна тем, что объединяет десятки "сверхкрупных" ветрогенераторов в рамках одного коммерческого проекта. Дело в том, что ни одна другая морская ветряная электростанция не располагает таким количеством турбин подобной мощности, работающих совместно. При этом ожидается, что за год комплекс "Фаньши" выработает около 6,6 млрд кВт·ч электроэнергии и направит ее в энергосеть региона "Большого залива". Считается, что такой объем экологически чистой энергии позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 5,1 миллиона тонн и предотвратить сжигание 1,92 млн тонн угля.

Отметим, что Китай выбрасывает в атмосферу больше углерода, чем любой другой регион в мире. Более того, статистика свидетельствует о том, что в 2026 году объем выбросов немного возрос. В то же время страна активно инвестирует в инфраструктуру возобновляемой энергетики, создавая одни из крупнейших в мире ветряных и солнечных электростанций.

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