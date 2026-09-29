Научная статья 1960 года предсказала Судный день 13 ноября 2026 года: выводы основаны на математике

В научной статье, опубликованной более 75 лет тому, действительно предсказывался математически обоснованный Судный день. Впрочем, нам не стоит беспокоиться.

В статье, написанной в 1960 году, утверждается, что Судный день непременно наступит 13 ноября 2026 года. Однако ученые предупреждают — нам не о чем беспокоиться, если только в разных уголках мира не скрываются миллиарды тайных беременностей, пишет IFLScience.

Отметим, что старая научная статья вновь сплыла в Сети, во многом благодаря своему заголовку: "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года". Но значит ли это, что апокалипсис уже на пороге? Исследователи считают, что нам пока не о чем беспокоиться.

Как бы мы не старались, точно определить общую численность населения Земли невероятно сложно. Согласно прогнозу ООН на 2025 год, население планеты достигло около 8,2 миллиарда человек, однако некоторые исследователи полагают, что мы вероятно сильно недооцениваем количество людей, живущих в сельской местности.

По слова Джозиаса Ланг-Риттера из Университета Аалто, в недавнем исследовании они с коллегами с удивлением обнаружили, что реальная численность сельского населения значительно превышает показатели, отраженные в глобальных данных: за исследуемый период численность жителей сел была занижена на 53–84%. Результаты примечательны тем, что данные наборы данных использовались в тысячах исследований и активно применялись учеными, однако их точность никогда не подвергалась систематической проверке.

В статье 1960 года ученые использовали моделирование численности населения — такая себе попытка заглянуть в будущее демографических процессов. Отметим, что статья была подготовлена группой исследователей под руководством физика Хайнца фон Ферстера, и ученых волновала одна проблема: неуклонный рост численности населения на планете с ограниченными ресурсами.

В ходе исследования Ферстер с коллегами попытались спрогнозировать численность населения планеты в будущем, опираясь на демографические оценки за период от времен Иисуса Христа до 1958 года. Наблюдавшаяся тогда тенденция указывала на рост: у вас четверо детей, у каждого из них тоже по четверо детей.

Авторы статьи экстраполировали эти данные на будущее и обнаружили, что в 2026 году численность населения Земли устремится к бесконечности, достигнув точки математической сингулярности. Более того, ученые также назвали конкретную дату — 13 ноября. Впрочем, предполагается, что дата была выбрана в шутку, поскольку 13 ноября — день рождения Ферстера.

После Ферсетра, день, когда население устремится к бесконечности, можно назвать днем Страшного суда, поскольку далее разумное человечество уничтожит само себя. Впрочем, современные ученые утверждают, что все выглядит так, будто авторы статьи сами не верили в то, что численность населения планеты действительно станет бесконечной. На самом деле, статья 1960 года была призвана привлечь внимание к идее поддержания устойчивости численности населения. Авторы предполагали, что этого можно достичь путем регулирования рождаемости, поскольку ожидать внезапного сокращения продолжительности жизни людей не приходилось.

Согласно обзору работ Ферстера, опубликованному в 1990 году, прогнозы, содержавшиеся в этой статье, оказались несколько точнее предсказаний многих демографов того времени — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

С другой стороны ученые отмечают, что по мере индустриализации и роста благосостояния стран, рождаемость во всем мире снизилась, а потому ООН прогнозирует, что численность населения Земли, вероятно, достигнет пика в 2080-х годах — речь об отметке в 10 миллиардов человек. Проще говоря, сегодня человечество не достигло сингулярности, которую предрекали авторы статьи 1960-го года, и нет никаких шансов, что это произойдет.

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