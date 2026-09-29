Наукова стаття 1960 року передбачила Судний день 13 листопада 2026 року: висновки ґрунтуються на математиці

У науковій статті, опублікованій понад 75 років тому, дійсно передбачався математично обґрунтований Судний день. Втім, нам не варто хвилюватися.

У статті, написаній у 1960 році, стверджується, що Судний день неодмінно настане 13 листопада 2026 року. Однак вчені застерігають — нам нема про що турбуватися, якщо тільки в різних куточках світу не приховуються мільярди таємних вагітностей, пише IFLScience.

Зазначимо, що стара наукова стаття знову з’явилася в Мережі, значною мірою завдяки своєму заголовку: "Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року". Але чи означає це, що апокаліпсис уже на порозі? Дослідники вважають, що нам поки що немає про що турбуватися.

Як би ми не намагалися, точно визначити загальну чисельність населення Землі надзвичайно складно. Згідно з прогнозом ООН на 2025 рік, населення планети сягнуло близько 8,2 мільярда осіб, проте деякі дослідники вважають, що ми, ймовірно, сильно недооцінюємо кількість людей, які мешкають у сільській місцевості.

За словами Джозіаса Ланг-Ріттера з Університету Аалто, у недавньому дослідженні він та його колеги з подивом виявили, що реальна чисельність сільського населення значно перевищує показники, відображені у глобальних даних: за досліджуваний період чисельність мешканців сіл була занижена на 53–84%. Результати примітні тим, що ці набори даних використовувалися в тисячах досліджень і активно застосовувалися вченими, проте їхня точність ніколи не піддавалася систематичній перевірці.

У статті 1960 року вчені застосували моделювання чисельності населення — це була своєрідна спроба зазирнути в майбутнє демографічних процесів. Зазначимо, що стаття була підготовлена групою дослідників під керівництвом фізика Хайнца фон Ферстера, і вчених турбувала одна проблема: неухильне зростання чисельності населення на планеті з обмеженими ресурсами.

У ході дослідження Ферстер разом із колегами спробували спрогнозувати чисельність населення планети в майбутньому, спираючись на демографічні оцінки за період від часів Ісуса Христа до 1958 року. Тенденція, що спостерігалася тоді, вказувала на зростання: у вас четверо дітей, у кожного з них теж по четверо дітей.

Автори статті екстраполювали ці дані на майбутнє й виявили, що у 2026 році чисельність населення Землі стрімко зросте до нескінченності, досягнувши точки математичної сингулярності. Більше того, вчені також назвали конкретну дату — 13 листопада. Втім, припускається, що дату було обрано жартома, оскільки 13 листопада — день народження Ферстера.

За Ферсетра, день, коли населення порине у нескінченність, можна назвати днем Страшного суду, оскільки після цього розумне людство знищить саме себе. Втім, сучасні вчені стверджують, що все виглядає так, ніби автори статті самі не вірили в те, що чисельність населення планети дійсно стане нескінченною. Насправді стаття 1960 року мала на меті привернути увагу до ідеї підтримання стабільної чисельності населення. Автори припускали, що цього можна досягти шляхом регулювання народжуваності, оскільки очікувати раптового скорочення тривалості життя людей не доводилося.

Згідно з оглядом праць Ферстера, опублікованим у 1990 році, прогнози, викладені в цій статті, виявилися дещо точнішими за передбачення багатьох демографів того часу — принаймні, у короткостроковій перспективі.

З іншого боку, вчені зазначають, що в міру індустріалізації та зростання добробуту країн народжуваність у всьому світі знизилася, а тому ООН прогнозує, що чисельність населення Землі, ймовірно, досягне піку в 2080-х роках — йдеться про позначку в 10 мільярдів людей. Простіше кажучи, сьогодні людство не досягло сингулярності, яку передбачали автори статті 1960 року, і немає жодних шансів, що це станеться.

Інші новини науки