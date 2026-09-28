Куди зник ніс Великого Сфінкса в Гізі: Наполеон ні в чому не винен

Однією з найвідоміших пам’яток Стародавнього Єгипту є Великий Сфінкс у Гізі. Його висота становить 20 метрів, а довжина — 73 метри. Вік цієї монументальної споруди сягає 4500 років.

Історики вважають, що Великий Сфінкс був зведений за наказом фараона Хефрена у період між 2603 і 2578 роками до нашої ери. Згідно з давніми текстами, батько Хефрена, фараон Хеопс, збудував Велику піраміду. Хефрен же збудував власну піраміду (дещо меншого розміру) та складний архітектурний комплекс, частиною якого став Великий Сфінкс, пише Фокус.

Сліди червоного, жовтого та синього пігментів свідчать про те, що колись Сфінкс був яскраво розфарбований. Спочатку висічений із цільної скельної породи, сьогодні Сфінкс частково відновлений за допомогою кладки з вапнякових блоків. Але його ніс був відбитий навмисно.

Під час огляду обличчя Сфінкса видно, що в область носа забивали металеві стрижні або зубила, а потім використовували їх як важелі, щоб відламати його. Ніс шириною в один метр так і не було знайдено.

Існує безліч народних переказів про те, що сталося з носом Сфінкса. Найпопулярніша легенда свідчить, що його відбили гарматними ядрами солдати армії Наполеона Бонапарта, яка перебувала в Гізі під час однієї з битв єгипетського походу 1798 року.

Однак на малюнку Сфінкса, виконаному в середині XVIII століття данським морським капітаном і дослідником Фредеріком Луї Норденом, статуя зображена вже без носа. Оскільки цей малюнок був створений до появи армії Наполеона, він спростовує цю легенду.

Арабський історик XV століття аль-Макрізі пов’язував втрату носа з ім’ям Мухаммада Саїма ад-Дахра — суфійського мусульманина з обителі Саїд ас-Суада. Згідно з переказами, у 1378 році Саїм ад-Дахр побачив, як місцеві селяни приносять Сфінксу дари, молячись про врожай, і в пориві боротьби з ідолопоклонством спотворив статую.

Той самий історик згадував, що місцеві жителі вважали наступаючі піски, які засипали плато Гіза, небесною карою за цей акт вандалізму. Пізніше деякі також вважали, що Олександрійський хрестовий похід 1365 року став покаранням за те, що у Сфінкса відбили ніс.

Незважаючи на численні припущення щодо носа Сфінкса, один факт залишається беззаперечним. Археолог Марк Ленер, який досліджував статую, дійшов висновку, що ніс було навмисно відбито за допомогою інструментів у період між III і X століттями нашої ери.

Вважається, що через деякий час після зведення статуї до неї було прикріплено церемоніальну фараонську бороду. Припускають, що її додали пізніше, оскільки її падіння не пошкодило основну конструкцію Сфінкса. На Сфінксі також є низка отворів, зокрема на маківці, а на багатьох стелах епохи Нового царства він зображений у короні. У зв’язку з цим виникло припущення, що такий отвір міг слугувати місцем її кріплення.

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