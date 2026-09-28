Куда пропал нос Великого Сфинкса в Гизе: Наполеон ни в чем не виноват

Одним из самых узнаваемых памятников Древнего Египта является Великий Сфинкс в Гизе. Его высота составляет 20 метров, а длина 73 метра. Возраст этого монументального сооружения достигает 4500 лет.

Историки считают, что Великий Сфинкс был возведен по приказу фараона Хефрена в период между 2603 и 2578 годами до нашей эры. Согласно древним текстам, отец Хефрена, фараон Хеопс, построил Великую пирамиду. Хефрен же возвел собственную пирамиду (несколько меньшего размера) и сложный архитектурный комплекс, частью которого стал Великий Сфинкс, пишет Фокус.

Следы красного, желтого и синего пигментов указывают на то, что когда-то Сфинкс был ярко раскрашен. Изначально высеченный из цельной скальной породы, сегодня Сфинкс частично восстановлен с помощью кладки из известняковых блоков. Но его нос был отбит намеренно.

При осмотре лица Сфинкса видно, что в область носа забивали металлические стержни или зубила, а затем использовали их как рычаги, чтобы отломить его. Нос шириной в один метр так и не был найден.

Существует множество народных преданий о том, что случилось с носом Сфинкса. Самая популярная легенда гласит, что его отбили пушечными ядрами солдаты армии Наполеона Бонапарта, находившейся в Гизе во время одного из сражений египетского похода 1798 года.

Однако на рисунке Сфинкса, сделанном в середине XVIII века датским морским капитаном и исследователем Фредериком Луи Норденом, статуя изображена уже без носа. Поскольку этот рисунок был создан до появления армии Наполеона, он опровергает данную легенду.

Арабский историк XV века аль-Макризи связывал утрату носа с именем Мухаммада Саим ад-Дахра — суфийского мусульманина из обители Саид ас-Суада. Согласно преданию, в 1378 году Саим ад-Дахр увидел, как местные крестьяне приносят Сфинксу дары, молясь об урожае, и в порыве борьбы с идолопоклонством изуродовал статую.

Тот же историк упоминал, что местные жители считали наступающие пески, засыпавшие плато Гиза, небесной карой за этот акт вандализма. Позже некоторые также полагали, что Александрийский крестовый поход 1365 года стал наказанием за то, что у Сфинкса отбили нос.

Несмотря на множество догадок вокруг носа Сфинкса, один факт остается достоверным. Археолог Марк Ленер, исследовавший статую, пришел к выводу, что нос был намеренно отбит с помощью инструментов в период между III и X веками нашей эры.

Считается, что спустя некоторое время после возведения статуи к ней была прикреплена церемониальная фараонская борода. Предполагают, что она была добавлена ​​позже, поскольку ее падение не повредило основную конструкцию Сфинкса. На Сфинксе также имеется ряд отверстий, в том числе на макушке, а на многих стелах эпохи Нового царства он изображен в короне. В связи с этим возникло предположение, что такое отверстие могло служить местом ее крепления.

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