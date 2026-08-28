От Нефертити до Клеопатры: главные загадки Древнего Египта до сих пор не разгаданы (фото)

Цивилизация Древнего Египта остается одной из самых загадочных. Хотя ученые сделали немало открытий, все же есть тайны, которые еще предстоит раскрыть.

Археологи обнаружили много важных артефактов, которые касаются истории Древнего Египта, помогающие понять эту древнюю цивилизацию. Одними из самых важных открытий считаются обнаружение гробницы фараона Тутанхамона, фараона Псусеннеса I и фараона Тутмоса III, которые жили в разные периоды истории Древнего Египта. Однако эти находки дают лишь ограниченное количество подсказок о древней цивилизации. Многие загадки еще предстоит разгадать, пишет Discover Magazine.

Многое из жизни цивилизации Древнего Египта, зародившейся около 5000 лет назад, остается неизвестным, считает Эйдан Додсон, египтолог из Бристольского университета.

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Золотая погребальная маска фараона Псусеннеса I найденная в 1940 году Фото: Wikipedia

Например, существует Первый переходный период (2181–2055 гг. до н.э.), когда Древний Египет в основном находился в состоянии политического и социального хаоса, когда почти не было сильных фараонов. Точно неизвестно, были ли гробницы у фараонов того периода или же их хоронили иначе, говорит Додсон

Также есть Второй переходный период (около 1650–1550 гг. до н.э.), когда на территории Древнего Египта правило более 100 фараонов. При этом было обнаружено всего 20 недостроенных пирамид. Это говорит о том, что большинство фараонов не дожили до того времени, когда начали строить эти пирамиды.

Бюст Нефертити, найденный в 1912 году Фото: Wikimedia Commons

Примерно с 1000 года до н.э. власть в Древнем Египте переместилась в дельту Нила, где многие гробницы никогда не будут найдены из-за высокого уровня грунтовых вод и строительства на этом месте римских сооружений.

Царица Нефертити

Также есть правители, о которых египтологи хотели бы получить больше информации. Например, это касается царицы Нефертити из 18 династии, которая жила с 1370 по 1330 год до н.э. и была женой фараона Эхнатона. Некоторые ученые считают, что она была женщиной-фараоном и правила самостоятельно. Но никто не знает была ли Нефертити египтянкой или нет и была ли она знатного рода. Несколько лет назад в потайном помещении в гробнице Тутанхамона была обнаружена мумия, которая как считается, принадлежит Нефертити. Пока этому подтверждения нет.

Статуя Хатшепсут Фото: Wikipedia

Царица Хатшепсут

Еще одна загадка касается женщины-фараона Хатшепсут из 18 династии, котаорая правила Египтом в XV веке до н.э. Она была регентом малолетнего фараона Тутмоса III и правила как фараон в течение 14 лет до своей смерти. Но статуи Хатшепсут были уничтожены через два десятилетия после ее смерти. Некоторые историки утверждают, что это сделал Тутмос III, но зачем, неясно.

Царица Клеопатра

Вероятно, самой известной царицей Древнего Египта является Клеопатра VII, которая правила страной с 51 по 30 год до н.э. Местонахождение гробниц Клеопатры и ее возлюбленного древнеримского военачальника Марка Антония является одной из самых больших загадок. После смерти Клеопатры Египет был полностью подчинен Риму и фактически после этого появилась Римская империя.

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