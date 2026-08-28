Від Нефертіті до Клеопатри: головні загадки Стародавнього Єгипту досі не розгадані (фото)

Цивілізація Стародавнього Єгипту залишається однією з найзагадковіших. Хоча вчені зробили чимало відкриттів, все ж є таємниці, які ще належить розкрити.

Археологи виявили багато важливих артефактів, що стосуються історії Стародавнього Єгипту та допомагають зрозуміти цю стародавню цивілізацію. Одними з найважливіших відкриттів вважаються знахідки гробниць фараона Тутанхамона, фараона Псусеннеса I та фараона Тутмоса III, які жили в різні періоди історії Стародавнього Єгипту. Однак ці знахідки дають лише обмежену кількість підказок про стародавню цивілізацію. Багато загадок ще належить розгадати, пише Discover Magazine.

Багато що з життя цивілізації Стародавнього Єгипту, яка зародилася близько 5000 років тому, залишається невідомим, вважає Ейдан Додсон, єгиптолог із Брістольського університету.

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Золота похоронна маска фараона Псусеннеса I, знайдена у 1940 році Фото: Wikipedia

Наприклад, існує Перший перехідний період (2181–2055 рр. до н. е.), коли Стародавній Єгипет здебільшого перебував у стані політичного та соціального хаосу, коли майже не було сильних фараонів. Точно невідомо, чи були гробниці у фараонів того періоду, чи їх ховали інакше, каже Додсон

Також існує Другий перехідний період (близько 1650–1550 рр. до н. е.), коли на території Стародавнього Єгипту правили понад 100 фараонів. При цьому було виявлено всього 20 недобудованих пірамід. Це свідчить про те, що більшість фараонів не дожили до того часу, коли почали будувати ці піраміди.

Бюст Нефертіті, знайдений у 1912 році Фото: чума

Приблизно з 1000 року до н. е. влада в Стародавньому Єгипті перейшла до дельти Нілу, де багато гробниць ніколи не буде знайдено через високий рівень ґрунтових вод та будівництво на цьому місці римських споруд.

Цариця Нефертіті

Також є правителі, про яких єгиптологи хотіли б дізнатися більше. Наприклад, це стосується цариці Нефертіті з 18-ї династії, яка жила з 1370 по 1330 рік до н. е. і була дружиною фараона Ехнатона. Деякі вчені вважають, що вона була жінкою-фараоном і правила самостійно. Але ніхто не знає, чи була Нефертіті єгиптянкою чи ні, і чи походила вона з знатного роду. Кілька років тому в таємному приміщенні гробниці Тутанхамона було виявлено мумію, яка, як вважається, належить Нефертіті. Поки що цього підтвердження немає.

Статуя Хатшепсут Фото: Wikipedia

Цариця Хатшепсут

Ще одна загадка стосується жінки-фараона Хатшепсут із 18-ї династії, яка правила Єгиптом у XV столітті до н. е. Вона була регенткою малолітнього фараона Тутмоса III і правила як фараон протягом 14 років до своєї смерті. Однак статуї Хатшепсут були знищені через два десятиліття після її смерті. Деякі історики стверджують, що це зробив Тутмос III, але навіщо — незрозуміло.

Цариця Клеопатра

Ймовірно, найвідомішою царицею Стародавнього Єгипту є Клеопатра VII, яка правила країною з 51 по 30 рік до н. е. Місцезнаходження гробниць Клеопатри та її коханого давньоримського воєначальника Марка Антонія є однією з найбільших загадок. Після смерті Клеопатри Єгипет був повністю підпорядкований Риму, і фактично після цього виникла Римська імперія.

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