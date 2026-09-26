Чи знайшли насправді Ноїв ковчег: сенсаційна теорія та реальні факти (фото)

Люди шукали Ноїв ковчег упродовж століть, але одним із найпостійніших об'єктів пошуків є гора Арарат на сході Туреччини. Останні заяви знову привернули увагу до цієї історії, але вони не усунули фактів, які її спростовують.

Місце пошуків відоме як формація Дурупінар, розташована приблизно за 29 кілометрів на південь від вершини гори Арарат. Її незвичайну овальну форму вже давно порівнюють із корпусом корабля, що робить її постійним місцем відвідування для тих, хто шукає докази існування біблійного Ковчега, пише IFLScience.

Цей інтерес походить із Книги Буття. Згідно з Буттям 8:4, після потопу Ковчег зупинився на "горах Арарату". Деякі вчені пов'язують біблійну назву з Урарту — стародавнім царством, пов'язаним із частинами регіону навколо сучасної східної Туреччини та Вірменії. Згодом гора Агри в Туреччині стала широко відомою як гора Арарат.

Згідно з Буттям 8:4, після потопу Ковчег зупинився на "горах Арарату" Фото: Public Domain

Сама формація Дурупінар насправді не розташована на Великій горі Арарат. Вона є частиною гори Тендюрек, але її незвичайна форма сприяла тому, що вона стала одним із найвідоміших місць, де, за припущеннями, може перебувати Ноїв ковчег. Пошуки в ширшому регіоні тривають уже десятиліттями, і упродовж минулого століття тут відбулися десятки експедицій.

У червні 2026 року професор Ценкер Атіла з Університету "Сівас Джумхурієт" очолив нове дослідження, в якому взяли участь 25 вчених із кількох країн. Проєкт реалізовувався спільно з каліфорнійською групою "Noah’s Ark Scan", яка співпрацювала з турецькими дослідниками на місці розкопок і зосередилася на скануванні, а не на розкопках.

Згідно з описом проєкту, команда планувала створити "детальні 2D- та 3D-моделі" та провести "високоточне підземне радіолокаційне сканування". Дослідження завершилося 11 вересня, а його результати, як очікується, будуть оприлюднені у 2027 році.

Упродовж останніх місяців дослідники з "Noah's Ark Scan", вказували на відмінності у хімічному складі ґрунту, підвищений вміст органічної речовини та радіолокаційні знімки, які, на їхню думку, свідчать про можливі коридори чи інші структури під цією формацією. Ці висновки були представлені як нові докази того, що на цій ділянці можуть знаходитися залишки великого штучного судна.

Головною проблемою для теорії про Ковчег є те, що геологічні дослідження вже запропонували набагато простіше пояснення походження цієї формації. У статті 1996 року геологи Лоренс Г. Коллінз і Девід Фасолд дослідили формацію Дурупінар і дійшли висновку, що це природна геологічна структура. У своїй роботі вони розглянули кілька особливостей, які раніше подавалися як можливі частини Ковчега.

Дослідження завершилося 11 вересня, а його результати, як очікується, будуть оприлюднені у 2027 році Фото: Noah’s Ark Scans

Матеріали, описані як скам'яніле дерево, були ідентифіковані як базальт, а передбачувані металеві кріплення — як природні мінеральні утворення. Дослідники також зазначили, що загальна форма могла бути результатом геологічних процесів, а не древнім кораблем.

Девід Фасолд, один з авторів дослідження 1996 року, спочатку вірив, що на цьому місці можуть знаходитися залишки Ноєвого ковчега. Однак після відвідування місця у 1990-х роках він змінив свою позицію і, як повідомляється, назвав це твердження "найдавнішим міфом в історії".

Дослідження 2026 року може надати нові геологічні дані, але проведення ще одного сканування не змінює висновків попередніх досліджень. До оприлюднення нових результатів формація Дурупінар залишається вражаючою природною структурою, але не біблійним Ковчегом.

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