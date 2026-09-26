Действительно ли нашли Ноев ковчег: сенсационная теория и реальные факты (фото)

Люди искали Ноев ковчег на протяжении веков, но одним из самых постоянных объектов поисков является гора Арарат на востоке Турции. Последние заявления вновь привлекли внимание к этой истории, но они не устранили фактов, которые её опровергают.

Место раскопок известно как формация Дурупинар, расположенная примерно в 29 километрах к югу от вершины горы Арарат. Её необычную овальную форму уже давно сравнивают с корпусом корабля, что делает её постоянным местом посещения для тех, кто ищет доказательства существования библейского Ковчега, пишет IFLScience.

Этот интерес берет свое начало в Книге Бытия. Согласно Бытию 8:4, после потопа Ковчег остановился на "горах Арарата". Некоторые учёные связывают библейское название с Урарту — древним царством, охватывавшим части региона вокруг современной восточной Турции и Армении. Впоследствии гора Агри в Турции стала широко известна как гора Арарат.

Согласно книге Бытия 8:4, после потопа Ковчег остановился на "горах Арарата" Фото: Public Domain

Сама формация Дурупинар на самом деле не расположена на Великой горе Арарат. Она является частью горы Тендюрек, но её необычная форма способствовала тому, что она стала одним из самых известных мест, где, по предположениям, может находиться Ноев ковчег. Поиски в этом регионе продолжаются уже десятилетиями, и в течение прошлого века здесь прошли десятки экспедиций.

В июне 2026 года профессор Атила Ценкер из Университета "Сивас Джумхуриет" возглавил новое исследование, в котором приняли участие 25 учёных из нескольких стран. Проект реализовывался совместно с калифорнийской группой "Noah’s Ark Scan", которая сотрудничала с турецкими исследователями на месте раскопок и сосредоточилась на сканировании, а не на раскопках.

Согласно описанию проекта, команда планировала создать "детальные 2D- и 3D-модели" и провести "высокоточное подземное радиолокационное сканирование". Исследование завершилось 11 сентября, а его результаты, как ожидается, будут обнародованы в 2027 году.

В течение последних месяцев исследователи из "Noah's Ark Scan" указывали на различия в химическом составе почвы, повышенное содержание органического вещества и радиолокационные снимки, которые, по их мнению, свидетельствуют о возможных коридорах или других структурах под этой формацией. Эти выводы были представлены как новые доказательства того, что на этом участке могут находиться остатки большого искусственного судна.

Главная проблема теории о Ковчеге заключается в том, что геологические исследования уже предложили гораздо более простое объяснение происхождения этой формации. В статье 1996 года геологи Лоренс Г. Коллинз и Дэвид Фасолд исследовали формацию Дурупинар и пришли к выводу, что это естественная геологическая структура. В своей работе они рассмотрели несколько особенностей, которые ранее представлялись как возможные части Ковчега.

Исследование завершилось 11 сентября, а его результаты, как ожидается, будут обнародованы в 2027 году Фото: Noah’s Ark Scans

Материалы, описанные как окаменелое дерево, были идентифицированы как базальт, а предполагаемые металлические крепления — как природные минеральные образования. Исследователи также отметили, что общая форма могла быть результатом геологических процессов, а не древним кораблём.

Дэвид Фасолд, один из авторов исследования 1996 года, сначала полагал, что на этом месте могут находиться остатки Ноева ковчега. Однако после посещения этого места в 1990-х годах он изменил свою точку зрения и, как сообщается, назвал это утверждение "самым древним мифом в истории".

Исследование 2026 года может предоставить новые геологические данные, но проведение ещё одного сканирования не изменяет выводов предыдущих исследований. До обнародования новых результатов формация Дурупинар остаётся впечатляющей природной структурой, но не библейским Ковчегом.

Другие новости науки