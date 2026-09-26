На пекельній планеті знайшли те, чого не очікували: температура її поверхні перевищує 1500 °C (фото)

Астрономи виявили розпечену планету, яка здатна утримувати щільну атмосферу. Це відкриття порушує фундаментальне питання про те, як атмосфера може зберігатися на скелястій планеті, що зазнає впливу інтенсивного зоряного випромінювання.

Планети, що обертаються дуже близько до своїх зірок, можуть нагріватися настільки, що скелі починають плавитися. Очікується також, що вони стануть припливно-зафіксованими, внаслідок чого одна сторона постійно буде звернена до зірки, а інша залишатиметься в темряві, пише IFLScience.

Проте на деяких лавових планетах температура на денній стороні виявилася нижчою, ніж можна було б очікувати, зважаючи на їхню відстань від зірки. Це може пояснити наявність атмосфери, яка переносить тепло з денної сторони на нічну. HD 3167 b є особливо цікавою, оскільки це найхолодніший відомий приклад у цій групі.

Наявність атмосфери на такій гарячій планеті важко пояснити. Високі температури надають молекулам газу більше енергії, що полегшує їх втечу у космос. Проблема стає ще більшою, коли планета знаходиться близько до своєї зірки, де зоряний вітер і високоенергетичні фотони можуть зривати атмосферні гази.

Планети, що обертаються дуже близько до своїх зірок, можуть нагріватися настільки, що скелі починають плавитися Фото: Wikimedia Commons

Доктор Едвін Кайт із Чиказького університету описав цю проблему у своїй заяві: "Чим ближче скеляста планета обертається навколо своєї зірки, тим складніше їй утримати атмосферу, оскільки вона піддається бомбардуванню зоряним вітром і отримує більше високоенергетичних фотонів від зірки. Але, схоже, багато з цих "лавових світів" все ж мають атмосферу".

Кайт та його аспіранти дослідили відомі надгарячі скелясті планети на наявність ознак збереження атмосфери. На диво, такі ознаки виявилися саме на деяких найгарячіших планетах, а не на прохолодніших світах, які, як вважалося, мали б найбільше шансів зберегти свої гази.

Це робить HD 3167 b особливо корисною для вивчення цього процесу. Радіус цієї планети приблизно на 60 відсотків більший за земний, а повний оберт навколо своєї зірки вона здійснює лише за 23 земні години. Виходячи з яскравості зірки, розрахунки вказували, що планета з щільною атмосферою повинна мати температуру на денній стороні вище 2 200 °C. Натомість спостереження показали температуру, ближчу до 1 500 °C.

Ця різниця може мати кілька пояснень. Яскрава поверхня могла б відбивати велику кількість зоряного світла, але дослідники вважали атмосферу більш імовірним поясненням. Вона могла б відбивати випромінювання або відводити тепло від денної сторони, знижуючи температуру, виміряну з Землі.

Вчені дослідили відомі надгарячі скелясті планети на наявність ознак збереження атмосфери. Фото: Wikimedia Commons

Її склад залишається невідомим. Брендон Кой, член дослідницької групи, зазначив: "До цього дослідження ми очікували, що будь-яка атмосфера на цих надзвичайно гарячих планетах складатиметься з випареної породи, але ми починаємо бачити докази того, що в атмосферах деяких із них можуть бути присутні важчі гази, такі як вуглекислий газ, оксид вуглецю або вода".

Цей результат може мати значення не лише для лавових світів. Земля зараз набагато прохолодніша й отримує значно менше енергії від Сонця, але вчені вважають, що молода планета колись пережила глобальний магматичний океан після інтенсивних ударів гігантських астероїдів.

Тому вивчення гарячих скелястих планет, таких як HD 3167 b, може надати підказки щодо поведінки скелястих атмосфер в екстремальних умовах і допомогти вченим реконструювати окремі етапи ранньої історії Землі.

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