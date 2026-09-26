На адской планете обнаружили то, чего не ожидали: температура ее поверхности превышает 1500 °C (фото)

Астрономы обнаружили раскаленную планету, способную удерживать плотную атмосферу. Это открытие поднимает фундаментальный вопрос о том, как атмосфера может сохраняться на каменистой планете, подвергающейся воздействию интенсивного звездного излучения.

Планеты, вращающиеся очень близко к своим звездам, могут нагреваться настолько, что скалы начинают плавиться. Ожидается также, что они станут приливно-зафиксированными, в результате чего одна сторона будет постоянно обращена к звезде, а другая останется в темноте, пишет IFLScience.

Однако на некоторых лавовых планетах температура на дневной стороне оказалась ниже, чем можно было бы ожидать, учитывая их расстояние от звезды. Это может объясняться наличием атмосферы, которая переносит тепло с дневной стороны на ночную. HD 3167 b представляет особый интерес, поскольку это самый холодный из известных примеров в этой группе.

Наличие атмосферы на такой горячей планете трудно объяснить. Высокие температуры придают молекулам газа больше энергии, что облегчает их утечку в космос. Проблема усугубляется, когда планета находится близко к своей звезде, где звездный ветер и высокоэнергетические фотоны могут срывать атмосферные газы.

Планеты, вращающиеся очень близко к своим звездам, могут нагреваться настолько, что скалы начинают плавиться Фото: Wikimedia Commons

Доктор Эдвин Кайт из Чикагского университета описал эту проблему в своём заявлении: "Чем ближе скалистая планета вращается вокруг своей звезды, тем сложнее ей удержать атмосферу, поскольку она подвергается бомбардировке звездным ветром и получает больше высокоэнергетических фотонов от звезды. Но, похоже, многие из этих "лавовых миров" всё же обладают атмосферой".

Кайт и его аспиранты исследовали известные сверхгорячие скалистые планеты на наличие признаков сохранения атмосферы. Удивительно, но такие признаки обнаружились именно на некоторых самых горячих планетах, а не на более прохладных мирах, которые, как считалось, должны были бы иметь больше всего шансов сохранить свои газы.

Это делает HD 3167 b особенно полезной для изучения данного процесса. Радиус этой планеты примерно на 60 процентов превышает земной, а полный оборот вокруг своей звезды она совершает всего за 23 земных часа. Исходя из яркости звезды, расчеты показывали, что планета с плотной атмосферой должна иметь температуру на дневной стороне выше 2 200 °C. Однако наблюдения показали температуру, ближе к 1 500 °C.

У этой разницы может быть несколько объяснений. Яркая поверхность могла бы отражать большое количество звездного света, но исследователи сочли атмосферу более вероятным объяснением. Она могла бы отражать излучение или отводить тепло от дневной стороны, снижая температуру, измеренную с Земли.

Ученые исследовали известные сверхгорячие каменные планеты на наличие признаков сохранения атмосферы. Фото: Wikimedia Commons

Её состав остаётся неизвестным. Брэндон Кой, член исследовательской группы, отметил: "До этого исследования мы предполагали, что любая атмосфера на этих чрезвычайно горячих планетах будет состоять из испарившейся породы, но мы начинаем видеть доказательства того, что в атмосферах некоторых из них могут присутствовать более тяжёлые газы, такие как углекислый газ, оксид углерода или вода".

Этот результат может иметь значение не только для лавовых миров. Земля сейчас намного прохладнее и получает значительно меньше энергии от Солнца, но ученые считают, что молодая планета когда-то пережила глобальный магматический океан после интенсивных ударов гигантских астероидов.

Поэтому изучение горячих каменных планет, таких как HD 3167 b, может дать подсказки относительно поведения каменных атмосфер в экстремальных условиях и помочь учёным воссоздать отдельные этапы ранней истории Земли.

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