У надрах Антарктиди виявили щось загадкове: це спричинило стрімке зростання життя на Землі

Дослідники вважають, що в минулому на континенті існували "супергори", які спричинили бурхливий розвиток життя на планеті.

Історія Землі налічує мільярди років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості складних форм життя. Кембрійський вибух, як відомо, спричинив на Землі різкий сплеск біологічного різноманіття, що дав поштовх еволюції тварин у тому вигляді, в якому ми їх знаємо сьогодні, пише Gizmodo.

Протягом десятиліть вчені висували безліч гіпотез щодо пояснення цього феномену, і тепер з’явилася ще одна: гігантські антарктичні гори, що зникли мільйони років тому, спровокували цей вибуховий ріст життя на Землі.

У новому дослідженні австралійські вчені проаналізували частинки циркону з Антарктиди, що переконливо свідчить про те, що на цих нині безжиттєвих землях колись височів величезний гірський хребет.

У процесі ерозії ці стародавні гори виділяли поживні речовини, якими харчувалися організми, що перебували на самому початку харчового ланцюга. Фотосинтез, що відбувався завдяки цьому, призвів до різкого зростання рівня кисню в атмосфері, що створило сприятливі умови для більш складних організмів.

За словами дослідників, якщо стрімка еволюція відбувається у відповідь на сприятливі зміни навколишнього середовища, то еволюційні зрушення кембрійського періоду мали б супроводжуватися змінами середовища існування порівнянного масштабу. Результати нового дослідження вказують на те, що саме ерозія зниклих гірських хребтів Антарктиди й стала тією самою масштабною зміною навколишнього середовища.

У ході дослідження команда зібрала 1712 зерен циркону в 12 різних точках крижаного континенту. Потім вчені визначили вік зразків за допомогою урано-свинцевого методу, що дозволяє встановити точний час кристалізації циркону. На основі отриманих даних дослідники виділили чотири піки в розподілі віку частинок циркону. Зразки датуються періодом від 650 до 450 мільйонів років тому, що добре узгоджується з часом формування суперконтиненту Гондвана.

Автори зазначають, що знайдені циркони свідчать про існування гірського ланцюга, який давно зник. Причому ці гори, ймовірно, були значно масштабнішими за ті, що ми бачимо сьогодні — вчені назвали їх "супергорами" Антарктиди.

Якщо ця гіпотеза є правильною, то зникнення таких супергір могло відіграти важливу роль у подіях кембрійського вибуху. Зокрема, ці гори могли бути джерелом "необхідних для життя речовин", таких як фосфор, залізо та карбонати.

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