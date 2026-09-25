Шимпанзе вперше в історії застали за навчанням: досі така поведінка залишалася загадкою (відео)

Приховані камери зафіксували, як матері-шимпанзе вчать дитинчат полювати на мурах, розколювати плоди та добувати водорості.

Шимпанзе є яскравим прикладом використання знарядь праці у тваринному світі — вперше таку поведінку описала дослідниця Джейн Гудолл. Опанування цих життєво важливих навичок, безумовно, відбувається, проте те, як саме це відбувається, досі залишалося загадкою. Тепер приховані камери вперше в історії зняли, як матері-шимпанзе вчать своїх дитинчат полювати на мурах, розколювати плоди та добувати водорості, пише IFLScience.

Вчені вже давно намагаються з’ясувати, як саме знання про те, які інструменти та в яких ситуаціях слід застосовувати, передаються від матері до дитинчати. Для цього вчені проаналізували неймовірну кількість відео, знятих камерами-пастками, встановленими в 14 точках савани Діндефело, де, як відомо, шимпанзе використовують знаряддя праці.

За словами головного автора Андреу Санчеса-Мехіаса з Університету Барселони, окрім того, що вони передають одне одному інструменти для добування водоростей, мурахів і термітів, шимпанзе також діляться плодами баобаба, які вони розколюють, ударяючи об кам'яні або дерев'яні ковадла. Така передача знарядь та плодів є формою навчання: ймовірно, матері використовують її, щоб допомогти потомству опанувати навички поводження з інструментами.

На кадрах видно, як дорослі дикі шимпанзе навчають своїх дитинчат користуватися знаряддями та добувати їжу. Це надзвичайно важливо для того, щоб наступне покоління шимпанзе навчилося добувати їжу та успішно виживати.

Вчені зазначають, що камери зафіксували майже 15 годин відео, на якому зафіксовано 33 випадки передачі знарядь праці:

19 стосувалися вилову мурах;

10 — водоростей;

у 4 випадках шимпанзе харчувалися термітами.

Крім того, вчені отримали 30 хвилин запису, на якому видно, як шимпанзе розбивають плоди баобаба, ударяючи по них. Зазначимо, що така поведінка відома як протовикористання знарядь, оскільки шимпанзе не видозмінюють камені, якими розколюють плоди.

В одному з випадків доросла самка разом із дочкою добувала мурах у складі групи. На кадрах видно, як доросла самка поруч із дитинчам вставила знаряддя в мурашник — вона залишила інструмент у гнізді, а потім розвернулася, щоб взяти дитинча, і піднесла його до знаряддя. Потім дитинча схопило інструмент, витягнуло його з мурашника і з’їло мурашку

В іншому прикладі молодший шимпанзе спостерігав, як підліток розбивав плід баобаба об кам’яну поверхню. Дитинча тримало плід, поки підліток бив по ньому; це ще один приклад передачі знань і навчання, коли більш досвідчена особина керувала рухами руки дитинча.

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