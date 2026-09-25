Шимпанзе впервые в истории застали за учебой: до сих пор это поведение оставалось загадкой (видео)

Скрытые камеры запечатлели, как матери-шимпанзе учат детенышей охотиться на муравьев, раскалывать плоды и добывать водоросли.

Шимпанзе являются ярким примером использования орудий труда в животном мире — впервые это поведение было описано исследовательницей Джейн Гудолл. Освоение этих жизненно важных навыков, безусловно, происходит, однако то, как именно это происходит, до сих пор оставалось загадкой. Теперь скрытые камеры впервые в истории засняли, как матери-шимпанзе учат своих детенышей охотиться на муравьев, раскалывать плоды и добывать водоросли, пишет IFLScience.

Ученые давно стремятся понять, как именно знания о том, какие инструменты и в каких ситуациях следует применять, от матери к детенышу. Для этого ученые проанализировали невероятное количество видео, снятых камерами-ловушками, установленными в 14 точках саванны Диндефело, где, как известно, шимпанзе используют орудия труда.

По словам ведущего автора Андреу Санчес-Мехиаса из Университета Барселоны, помимо передачи друг другу инструментов для добычи водорослей, муравьев и термитов, шимпанзе также делятся плодами баобаба, которые они раскалывают, ударяя о каменные или деревянные наковальни. Такая передача орудий и плодов представляет собой форму обучения: вероятно, матери используют ее, чтобы помочь потомству освоить навыки обращения с инструментами.

На кадрах видно, как взрослые дикие шимпанзе учат детенышей пользователей орудиями и добывать пищу. Это критически важно для того, чтобы следующее поколение шимпанзе научилось добывать пропитание и успешно выживать.

Ученые отмечают, что камеры зафиксировали почти 15 часов видео, содержащего 33 случая передачи орудий труда:

19 касались добычи муравьев;

10 — водорослей;

в 4 случаях шимпанзе питались термитами.

Кроме того, ученые получили 30 минут записи того, как шимпанзе разбивают плоды баобаба, ударяя по ним. Отметим, что такое поведение известно как протоиспользование орудий, поскольку шимпанзе не видоизменяют камни, которыми раскалывают плоды.

В одном из случаев взрослая самка вместе с дочерью добывала муравьев в составе группы. На кадрах видно, как взрослая самка рядом с детенышем вставила орудие в муравейник — она оставила инструмент в гнезде, а затем развернулась, чтобы взять детеныша, и поднесла его к орудию. Затем детеныш схватил инструмент, вытащил его из муравейника и съел муравья

В другом примере более молодой шимпанзе наблюдал, как подросток разбивает плод баобаба о каменную поверхность. Детеныш придерживал плод, пока подросток бил по нему; это еще один пример передачи знаний и обучения, когда более опытная особь направляла движения руки детеныша.

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