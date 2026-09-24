Древні люди вміли більше, ніж ми вважали: що розкрив доісторичний артефакт (фото)

Невеликий інструмент, знайдений у німецькій печері, став неочікуваним джерелом знань про побут кам'яної доби. Цей артефакт виготовили з кістки мамонта понад 35 000 років тому, а чотири ретельно викарбувані отвори свідчать про практичне призначення.

Артефакт знайшли у 2015 році в печері Холе-Фельс на південному заході Німеччини. Ця печера вже відома своїми ранніми зразками образотворчого мистецтва та стародавніми флейтами, зокрема "Венерою з Холе-Фельса", пише Phys.org.

Спочатку дослідники вважали перфоровану палицю, відому як "Лохштаб", символічним предметом. Однак спіральні канавки всередині отворів навели вчених на інше пояснення. Археолог Ніколас Конард та його колеги перевірили, чи можуть ці канавки допомогти скручувати рослинні волокна.

Під час експериментів вчені протягували волокна крізь отвори й скручували між собою, отримуючи кілька метрів міцного шнура. Це відкриття дозволило зробити висновок, що артефакт був інструментом для виготовлення мотузок у ранньому верхньому палеоліті.

Виготовлення мотузок важко відслідкувати, оскільки волокна, шкіра та деревина зазвичай піддаються розкладу. Камінь і кістка зберігаються набагато частіше, тому археологи можуть отримати артефакти, в яких переважають найміцніші матеріали, а не ті, якими люди користувалися найчастіше. Через це значна частина доісторичних побутових технологій відсутня в археологічних даних.

Шнури та мотузки допомагали кріпити кам'яні наконечники до держаків, закріплювати предмети, а також виготовляти сітки чи пастки Фото: Knowable Magazine

Коріння технології обробки волокон сягає ще далі в минуле. У Абрі-дю-Марас у Франції дослідники виявили фрагмент шнура товщиною 6,2 міліметра, виготовленого приблизно 52 000–41 000 років тому. Ця знахідка є прямим доказом того, що неандертальці виготовляли мотузки, тоді як більш ранні сліди на кам'яних знаряддях свідчать про те, що використання волокон може бути набагато давнішим.

Шнури та мотузки допомагали кріпити кам'яні наконечники до держаків, закріплювати предмети, переносити важкі матеріали, а також виготовляти сітки чи пастки. У цьому сенсі технологія обробки волокон була життєво важливим ремеслом. Вона могла зробити інші технології кориснішими, поєднуючи окремі матеріали в робочі знаряддя.

Виготовлення мотузки також вимагало часу та планування. Деякі рослинні волокна доводилося збирати в певні пори року, обробляти та зберігати, перш ніж їх можна було перетворити на придатну для використання мотузку.

Артефакт з Холе-Фельс демонструє, скільки інформації про доісторичні технології може бути втрачено лише тому, що матеріали, з яких вони були виготовлені, не збереглися.

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