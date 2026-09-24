Древние люди умели больше, чем мы думали: что показал доисторический артефакт (фото)

Небольшой инструмент, найденный в немецкой пещере, стал неожиданным источником знаний о быте каменного века. Этот артефакт был изготовлен из кости мамонта более 35 000 лет назад, а четыре тщательно высеченные отверстия свидетельствуют о его практическом назначении.

Артефакт был обнаружен в 2015 году в пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии. Эта пещера уже известна своими ранними образцами изобразительного искусства и древними флейтами, в частности "Венерой из Холе-Фельса", пишет Phys.org.

Изначально исследователи считали перфорированную палку, известную как "Лохштаб", символическим предметом. Однако спиральные канавки внутри отверстий навели ученых на другое объяснение. Археолог Николас Конард и его коллеги проверили, могут ли эти канавки помочь скручивать растительные волокна.

В ходе экспериментов учёные продевали волокна через отверстия и скручивали их между собой, получая несколько метров прочного шнура. Это открытие позволило сделать вывод, что артефакт был инструментом для изготовления верёвок в раннем верхнем палеолите.

Процесс изготовления веревок трудно проследить, поскольку волокна, кожа и древесина, как правило, подвергаются разложению. Камень и кость сохраняются гораздо чаще, поэтому археологи могут обнаружить артефакты, в которых преобладают самые прочные материалы, а не те, которыми люди пользовались чаще всего. Из-за этого значительная часть доисторических бытовых технологий отсутствует в археологических данных.

Шнуры и веревки использовались для крепления каменных наконечников к рукояткам, закрепления предметов, а также для изготовления сетей или ловушек Фото: Knowable Magazine

Истоки технологии обработки волокон уходят ещё дальше в прошлое. В Абри-дю-Марас во Франции исследователи обнаружили фрагмент шнура толщиной 6,2 миллиметра, изготовленного примерно 52 000–41 000 лет назад. Эта находка является прямым доказательством того, что неандертальцы изготавливали веревки, тогда как более ранние следы на каменных орудиях свидетельствуют о том, что использование волокон может быть гораздо более древним.

Шнуры и веревки помогали крепить каменные наконечники к рукояткам, закреплять предметы, переносить тяжелые материалы, а также изготавливать сети или ловушки. В этом смысле технология обработки волокон была жизненно важным ремеслом. Она могла сделать другие технологии более полезными, объединяя отдельные материалы в рабочие инструменты.

Изготовление верёвки также требовало времени и тщательной подготовки. Некоторые растительные волокна приходилось собирать в определённое время года, обрабатывать и хранить, прежде чем их можно было превратить в пригодную к использованию верёвку.

Артефакт из Холе-Фельса показывает, сколько информации о доисторических технологиях может быть утрачено лишь потому, что материалы, из которых они были изготовлены, не сохранились.

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