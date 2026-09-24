Маленький артефакт з гігантським секретом: 2000-річна знахідка розкрила дещо неочікуване (фото)

Невеликий бронзовий артефакт став свідченням торгівельних зв'язків між Британією епохи заліза та ширшим античним світом. Дослідники вивчили 2000-річну бронзову втулку з колісниці, відому як террет.

Датування артефакту припадає на період приблизно від 50 р. до н. е. до 75 р. н. е., що охоплює роки безпосередньо перед і після римського вторгнення до Британії у 43 р. н. е., пише Phys.org.

Террет — це невелика деталь, що кріпилася поблизу шиї коня в упряжі. Вона допомагала керувати віжками колісниці, запряженої кіньми. Артефакт, який зберігається у Ашмолеанському музеї, прикрашений інкрустаціями з червоного та синього скла, що дало дослідникам можливість детально вивчити як бронзу, так і скло.

Дослідники використали експериментальні дані, отримані на лінії випромінювання I18, щоб скласти елементну карту террета. Аналіз показав, що металева поверхня складалася переважно з міді зі значним вмістом свинцю. Червоне скло містило незвично високу концентрацію свинцю, тоді як синє скло складалося переважно з заліза з невеликою кількістю міді.

Дослідники використали експериментальні дані, отримані на лінії випромінювання I18, щоб скласти елементну карту террета Фото: Diamond Light Source

Саме синє скло надало найяскравішу підказку щодо історії цього предмета. Його елементний та хімічний склад вказує на те, що його виготовлено не у Британії. Експерти дійшли висновку, що, ймовірно, його було завезено з Єгипту у вигляді намистин, а згодом вмонтовано у террет.

Червоне скло мало іншу історію: дослідники визначили його як тип, що широко використовувався в британських громадах епохи заліза — від середньої епохи заліза до I століття н. е.

Зараз террет виставлений у Галереї консервації Ашмолеанського музею. Його дослідження показує, як науковий аналіз невеликого археологічного об'єкта може розкрити деталі про стародавні матеріали та торгівельні мережі, які з'єднували Британію з регіонами, розташованими далеко за її межами.

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