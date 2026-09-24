Маленький артефакт с огромной тайной: 2000-летняя находка раскрыла нечто неожиданное (фото)

Небольшой бронзовый артефакт стал свидетельством торговых связей между Британией железного века и более широким античным миром. Исследователи изучили 2000-летнюю бронзовую втулку с колесницы, известную как террет.

Датировка артефакта относится к периоду примерно с 50 г. до н. э. по 75 г. н. э., охватывающему годы непосредственно перед и после римского вторжения в Британию в 43 г. н. э., пишет Phys.org.

Террет — это небольшая деталь, которая крепилась у шеи лошади в упряжи. Она помогала управлять вожжами колесницы, запряженной лошадьми. Артефакт, хранящийся в Ашмолеанском музее, украшен инкрустациями из красного и синего стекла, что дало исследователям возможность подробно изучить как бронзу, так и стекло.

Исследователи использовали экспериментальные данные, полученные на линии излучения I18, чтобы составить элементную карту террета. Анализ показал, что металлическая поверхность состояла преимущественно из меди со значительным содержанием свинца. Красное стекло содержало необычно высокую концентрацию свинца, тогда как синее стекло состояло преимущественно из железа с небольшим количеством меди.

Исследователи использовали экспериментальные данные, полученные на линии излучения I18, чтобы составить элементную карту террета Фото: Diamond Light Source

Именно синее стекло дало самую яркую подсказку относительно истории этого предмета. Его элементный и химический состав указывает на то, что оно было изготовлено не в Великобритании. Эксперты пришли к выводу, что, вероятно, оно было завезено из Египта в виде бусин, а впоследствии вмонтировано в террет.

Красный стекло имело иную историю: исследователи определили его как тип, широко использовавшийся в британских общинах железного века — от среднего железного века до I века н. э.

В настоящее время террет выставлен в Галерее консервации Ашмолеанского музея. Его исследование показывает, как научный анализ небольшого археологического объекта может раскрыть подробности о древних материалах и торговых сетях, которые связывали Британию с регионами, расположенными далеко за её пределами.

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