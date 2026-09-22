Льодовик у Гренландії зазнав безпрецедентних втрат льоду: він зменшився майже на "три поверхи"

Дослідники зафіксували безпрецедентне скорочення льодовика Каанаак у Гренландії — втрачено об’єм льоду, який за висотою можна порівняти з триповерховою будівлею.

Вчені, які відстежують зміни льодового щита Каанаак на північному заході Гренландії, помітили безпрецедентний зсув: за останні 13 років льодовик втратив неймовірні 8,7 метра льоду, що за висотою можна порівняти з триповерховим будинком. Ці дані були оприлюднені одночасно з інформацією про те, що швейцарські льодовики переживають другу за величиною щорічну втрату льоду за всю історію спостережень, пише IFLScience.

У ході дослідження професор Сін Сугіяма з Університету Хоккайдо разом із колегами виміряв висоту льоду в шести точках льодового щита Каанаак — одного з найвіддаленіших від антропогенного впливу місць у Північній півкулі. Для моніторингу змін вчені встановили на поверхні льоду спеціальні рейки для вимірювання рівня води під час паводків, оснащені GPS-датчиками. Зазначимо, що вимірювання проводилися регулярно у період з 2012 по 2025 рік. При цьому в сотнях інших точок на льодовому щиті також фіксувалися інші показники, зокрема температура повітря.

Результати спостережень свідчать про те, що за цей період льодовик втратив значну частину своєї маси — близько 8,7 метра. Ситуацію погіршувало те, що темпи танення наростали в міру того, як літо ставало спекотнішим, а кількість снігу, що випадав, не могла компенсувати танення льоду.

Втім, підвищення температури не було єдиною причиною втрат льоду на низьких висотах: рух льодовика сповільнився, через що з гір спускалося менше льоду, який замінював втрачену масу. Ще більш тривожним є те, що в інших регіонах також спостерігалося щось подібне. Крім того, на середніх висотах одним із чинників, ймовірно, стало потемніння поверхні льоду, спричинене діяльністю льодовикових мікроорганізмів.

За словами вчених, втрата льодової маси, ймовірно, призвела до утворення неймовірних 2 мільярдів кубометрів води. Для порівняння: цей об’єм відповідав би шару води глибиною 8 метрів, що покривав би всю площу льодовика. Відомо, що район Каанаак втрачає лід уже понад століття, проте більшу частину цього часу процес, за словами вчених, відбувався набагато повільніше.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що повна втрата льоду в Гренландії призведе до підвищення рівня світового океану на 7 метрів. У результаті сотні мільйонів мешканців прибережних районів будуть змушені покинути свої домівки.

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