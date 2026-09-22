Ледник в Гренландии пережил беспрецедентную потерю льда: стал меньше почти на "три этажа"

Исследователи зафиксировали беспрецедентное сокращение ледника Каанаак в Гренландии — утрачен объем льда, сопоставимый по высоте с трехэтажным зданием.

Ученые, отслеживающие изменения ледяного щита Каанаак на северо-западе Гренландии, заметили беспрецедентный сдвиг: за последние 13 лет ледник потерял невероятные 8,7 метра льда, что сопоставимо по высоте с трехэтажным домом. Эти данные были обнародованы одновременно с информацией о том, что швейцарские ледники переживают вторую по величине ежегодную потерю льда за всю историю наблюдений, пишет IFLScience.

В ходе исследования, профессора Син Сугияма из Университета Хоккайдо с коллегами измерили высоту льда в шести точках ледяного щита Каанаак — одного из самых удаленных от антропогенного воздействия мест в Северном полушарии. Для мониторинга изменений ученые установили на поверхности льда специальные рейки для измерения уровня воды при паводках, но оснащенные GPS-датчиками. Отметим, что замеры проводились регулярно в период с 2012 по 2025 год. При этом в сотнях других точек на ледяном щите также фиксировались иные показатели, включая температуру воздуха.

Результаты наблюдений указывают на то, что за этот период ледник потерял значительный объем массы — около 8,7 метра. Ситуацию усугубляло то, что темпы таяния нарастали по мере того, как лето становилось жарче, а количество выпадающего снега не могло компенсировать таяние льда.

Впрочем, рост температуры не был единственной причиной потерь льда на низких высотах: движение ледника замедлилось, из-за чего меньше льда спускалось с гор, замещая утраченную массу. Еще более тревожно то, что в других регионах также наблюдалось нечто подобное. Кроме того, на средних высотах одним из факторов, вероятно, стало потемнение поверхности льда, вызванное деятельностью ледниковых микроорганизмов.

По словам ученых, потеря ледяной массы, вероятно, привела к образованию невероятных 2 миллиардов кубометров воды. Для сравнения, этот объем соответствовал бы слою воды глубиной 8 метров, покрывающему всю площадь ледника. Известно, что район Каанаак теряет лед уже более века, однако большую часть этого времени процесс, по словам ученых, протекал гораздо медленнее.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что полная потеря льда в Гренландии приведет к повышению уровня мирового океана на 7 метров. В результате сотни миллионов жителей прибрежных районов будут вынуждены покинуть свои дома.

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