На Венері приховані куполоподібні об"єкти: їхня висота сягає 750 метрів

Космічний апарат "Магеллан" зробив знімки поверхні Венери за допомогою радарів. Таким чином апарат зміг зазирнути під товстий шар атмосфери планети.

Незвичайні об’єкти, що схожі на "куполи-млинці", знаходяться в області Альфа на Венері, пише Фокус.

На знімку видно сім округлих куполоподібних пагорбів, середній діаметр яких становить 25 км, а максимальна висота сягає 750 метрів.

Вчені вважають, що ці утворення виникли внаслідок потужних потоків лави, яка виливалася з жерла вулкана на відносно рівну поверхню. Це дозволило лаві рівномірно розтікатися в усі боки.

Складна мережа тріщин на вершинах куполів свідчить про те, що в процесі їхнього формування на поверхні лави утворювалася остигла кірка, а рух розплаву, що тривав під нею, розтягував поверхню.

Згідно з альтернативною гіпотезою, магма виштовхувала поверхневий шар вгору, а потім відступала вглиб, через що поверхня купола просідала й покривалася тріщинами.

Область Альфа являє собою височину діаметром близько 1300 кілометрів. У 1963 році область Альфа стала першим об’єктом на Венері, виявленим за допомогою наземної радіолокації. Для цієї області характерна наявність безлічі перехресних структурних елементів — таких як гряди, западини та розломні долини з плоским дном.

Цей район підноситься над навколишньою місцевістю на 1–2 кілометри і сильно деформований структурами, які, ймовірно, утворилися в результаті складчастого утворення під час стиснення.

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