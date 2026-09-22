На Венере скрыты куполообразные объекты: их высота достигает 750 метров

Космический аппарат “Магеллан” сделал снимки поверхности Венеры с помощью радаров. Так аппарат смог заглянуть под толстый слой атмосферы планеты.

Необычные объекты, которое похожи на “купола-блины”, находятся в области Альфа на Венере, пишет Фокус.

На снимке выделяются семь округлых куполообразных возвышенностей, их средний диаметр составляет 25 км, а максимальная высота достигает 750 метров.

Ученые считают, что эти образования возникли в результате мощных потоков лавы, которая выливалась из жерла вулкана на относительно ровную поверхность. Это позволило лаве равномерно растекаться во все стороны.

Сложная сеть трещин на вершинах куполов указывает на то, что в процессе их формирования поверх лавы образовывалась остывшая корка, а продолжавшееся под ней движение расплава растягивало поверхность.

Согласно альтернативной гипотезе, магма выталкивала поверхностный слой вверх, а затем отступала вглубь, из-за чего поверхность купола проседала и покрывалась трещинами.

Область Альфа представляет собой возвышенность диаметром около 1300 километров. В 1963 году область Альфа стала первым объектом на Венере, обнаруженным с помощью наземной радиолокации. Для этой области характерно наличие множества пересекающихся структурных элементов — таких как гряды, впадины и разломные долины с плоским дном.

Этот район возвышается над окружающей местностью на 1–2 километра и сильно деформирован структурами, которые, по-видимому, возникли в результате складкообразования при сжатии.

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