Втрачений замок знайшли посеред Дубліна: де ховалася середньовічна твердиня (фото)

Довгий час вважалося, що 800-річна середньовічна фортеця Роебак в Дубліні зникла під час пізніших будівельних робіт. Нові дослідження показали, що частина замку насправді збереглася всередині будівлі, яка зараз стоїть на території кампусу Університетського коледжу Дубліна.

Професор Тадг О'Кіфф, історик середньовічної архітектури з Університетського коледжу Дубліна, виявив частини старовинного замку, приховані за пізнішими шарами штукатурки та будівельних конструкцій, пише Arkeonews.

Дослідження О'Кіффа вказує на те, що найдавніші частини споруди датуються початком XIII століття. Якщо це підтвердиться, замок Роебак стане найстарішою будівлею, що збереглася на території ірландського університетського містечка. Для встановлення точної дати найдавніших частин замку необхідні подальші археологічні роботи.

Габріель Беранже відвідав замок Роебак близько 1765 року та створив акварелі цього місця Фото: Wikimedia Commons

Замок Роебак був зведений на важливому під'їзді до середньовічного Дубліна, у відносно короткий період після англо-нормандського вторгнення в Ірландію 1169 року. Фортеця кілька разів перебудовувалася упродовж Середньовіччя і була пов'язана з видатними постатями, зокрема з середньовічним лордом-верховним канцлером Ірландії. Існує також давня історія, згідно з якою Яків II зупинявся в замку в 1689 році після втрати трону, хоча це залишається скоріше переказом, аніж достовірно встановленим археологічним фактом.

До XVIII століття замок перетворився на руїни. Багато середньовічних укріплень на півдні Дубліна було розібрано, а їхній камінь використано для будівництва нових будинків. Тому вважалося, що замок Роебак зазнав тієї самої долі.

Однак стара споруда не зникла. Пізніші будівельники працювали навколо значної частини збереженої кладки, замість того щоб її зносити. Внутрішній двір за нинішньою будівлею також повторює планування оригінального середньовічного замкового двору. О'Кіфф зазначив, що ззовні нинішня будівля виглядає цілком вікторіанською, тоді як всередині, під штукатуркою, збереглися середньовічні стіни.

Малюнки допомогли О'Кіффу порівняти руїни XVIII століття з сучасною будівлею Фото: Wikimedia Commons

Ключовим доказом стали роботи художника, який зафіксував руїни понад 260 років тому. Габріель Беранже, художник голландського походження з гугенотським корінням, який мешкав у Дубліні, відвідав замок Роебак близько 1765 року та створив акварелі цього місця. На одній із його робіт, що зберігається в Національній бібліотеці Ірландії, зображено руїни замку та кілька дрібних архітектурних деталей.

Ці деталі допомогли О'Кіффу порівняти руїни XVIII століття з сучасною будівлею. Малюнки Беранже не просто показували, як виглядав замок, а й давали підказки щодо його структури та допомагали визначити частини, що збереглися після пізніших змін.

Приклад замку Роебак показує, чому історію старовинної споруди не завжди можна оцінити за її зовнішнім виглядом. Середньовічні стіни можуть зберегтися під пізнішою штукатуркою, прибудовами та реконструкціями, навіть якщо вважається, що первісна структура була втрачена.

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